Una mujer de Sevilla denuncia a Correos por acoso laboral y señala que ha sufrido hostigamiento, insultos y gritos

Una trabajadora de Correos, en una imagen de archivo. EP Sevilla

Una mujer de Sevilla ha denunciado a Correos por acoso laboral. Sostiene que tanto sus superiores como algunos compañeros la habrían sometido a hostigamiento, insultos, gritos, comentarios despectivos, vejaciones, aislamiento social y profesional, y trato degradante.

Siempre bajo su versión, presentada mediante denuncia en el Juzgado de lo Social 5 de Sevilla, la mujer trabaja en Correos desde 2004. Es indefinida en la compañía desde 2022.

El abogado de la mujer, Alberto López Vela, del despacho Lavora Abogados Laboralistas de Sevilla, ha adelantado EFE y confirmado a EL ESPAÑOL que la denuncia ante los Juzgados llegó tras una queja interna.

Así, la mujer habría comunicado a través de canales de Correos el que estaba sometida a un entorno laboral hostil, con humillaciones públicas, gritos, insultos, amenazas, aislamiento profesional, acusaciones falsas y sanciones desproporcionadas, explica a este periódico el letrado.

La denunciante señala que Correos no tomó entonces ninguna medida ante esta situación que asegura que sufría por lo que acudió a la Justicia.

Desde marzo

Así, desde marzo de este año y hasta noviembre, la mujer ha estado de baja médica con ansiedad y depresión.

Según el letrado, han impugnado la decisión del comité interno que se activó con la denuncia porque los hechos no se habían investigado suficientemente.

La demanda señala que la depresión y la ansiedad están demostradas mediante informes periciales y médicos que probarían el estado psicológico de la mujer y sus problemas en el trabajo.

A la mujer, además, se le negó la incapacidad permanente y, asegura su letrado, se ha visto obligada a pedir un préstamo a una asociación de ayuda a la mujer.

Así las cosas, la mujer pide que la cambien de trabajo así como poder incorporarse a su puesto el próximo 2 de enero, cuando debía volver a su antiguo puesto.

El abogado de la mujer añade que ésta teme volver a su puesto de trabajo. Tanto que su situación puede ser muy delicada si lo hace, señala el letrado.

La mujer, que tiene menos de 40 años, insiste en que quiere que la cambien de puesto. Evitar la coincidencia con quienes acusa de acoso laboral. Algo que se dirimirá el próximo mes de abril, fecha para la que está fijado el juicio, confirma López Vela.