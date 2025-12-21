Muere un motorista de 35 años en Sevilla, el cuarto fallecido en accidente de tráfico en solo una semana en la capital andaluza

La Policía Local de Sevila, en el escenario del accidente de la pasada madrugada. EE Sevilla

Un hombre de 35 años ha muerto esta pasada madrugada en un accidente de moto ocurrido en la avenida San Francisco Javier, en el barrio de Nervión, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 de la Consejería de Sanidad, Presidencia y emergencias de la Junta de Andalucía.

Este es el quinto accidente de gravedad que tiene como protagonista a una moto en la semana que termina este domingo y el cuarto con una víctima mortal.

El primero de los accidentes de moto con un fallecido ocurrió ahora hace justo 7 días, el pasado domingo, cuando un hombre murió tras perder el control de su vehículo.

El segundo ocurrió el martes, cuando el director de los hoteles NH de Sevilla, Ansó Armendáriz, sufrió un infarto y chocó de forma frontal con un coche en el puente del Cachorro.

El tercero tuvo lugar el miércoles, solo un día después, en Palomares del Río, en la provincia de Sevilla, donde un hombre de 59 años murió tras chocar con su moto en una rotonda de la A-8058.

La última muerte, que tuvo lugar este sábado por la noche, ocurrió a las 3 de la mañana, cuando una moto circulaba por la avenida San Francisco Javier en su esquina con Eduardo Dato.

Los servicios sanitarios, a su llegada al lugar del accidente, no pudieron más que confirmar la muerte de un varón de 35 años.

Por su parte, Emergencias Sevilla ha explicado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, que la Policía Local ha activado desvíos de tráfico en la confluencia de Eduardo Dato con San Francisco Javier con ocasión de este siniestro vial.

Además, ha señalado que, tras la diligencia de levantamiento del cadáver por parte de la Comisión Judicial, se ha restablecido el tráfico y la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del caso.