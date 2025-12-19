Sevilla tendrá su propio 'Paseo de la fama' al estilo Hollywood: los protagonistas serán los poetas del 27

La ciudad de Sevilla contará con su propio 'Paseo de la Fama' dedicado a los poetas de la Generación del 27 en la calle Tetuán.

El Gobierno municipal, que preside José Luis Sanz, ha impulsado este proyecto como parte de los actos conmemorativos del centenario de esta generación literaria.

El primer homenajeado será Ignacio Sánchez Mejías, considerado padre espiritual y figura aglutinadora del grupo. "Torero, dramaturgo y mecenas, su papel fue decisivo en la cohesión humana y creativa de la generación, y su nombre abrirá simbólicamente el recorrido", ha afirmado Sanz en su perfil de X.