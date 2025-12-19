Detenidos 'in fraganti' dos hombres armados que tenían "maniatadas" a varias personas en una joyería de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres armados que tenían "maniatadas" a varias personas en una joyería de Sevilla. Los supuestos atracadores llevaban un arma de fuego y habían conseguido un botín de casi medio millón de euros entre joyas y dinero en efectivo que habían guardado en las mochilas que llevaban.

Tras tener conocimiento de los hechos, los efectivos se desplazaron hasta la tienda, consiguiendo frustrar el "violento robo en tiempo récord". En la operación participaron también algunos grupos de Policía Judicial especializada en atracos.

Después de haber establecido un perímetro de seguridad, la persiana del establecimiento comenzó a abrirse lentamente y los dos atracadores salieron del establecimiento, siendo reducidos y detenidos de inmediato.

Finalmente, la Policía Nacional consiguió liberar a los rehenes sanos y salvos. Estos fueron atendidos por los servicios sanitarios de emergencia debido a que la mayoría estaba en estado de shock, y el propietario presentaba cortes, golpes y diversas lesiones.

Asimismo, se procedió a la detención de tres personas, dos de ellas participaron directamente en el atraco a la joyería sevillana y la tercera se encontraba en una finca del municipio sevillano de Utrera.

Los agentes registraron este inmueble, pero antes se vieron obligados a establecer un amplio dispositivo de seguridad debido a la "peligrosidad de los implicados" y la posibilidad de que escondieran armas de fuego.

En total se desplegaron más de 40 agentes por la zona pertenecientes a distintas unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Sevilla.

Fruto del citado registro, los agentes lograron incautar dinero en efectivo, cajas de pistolas, fundas de escopeta y material procedente de hurtos y estafas.

Finalmente, los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.