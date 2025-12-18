Catec lidera la operación del primer vuelo estratosférico en Europa de un pseudosatélite para combatir los incendios

Telespazio ejecutará desde España el primer vuelo estratosférico de un pseudosatélite de gran alcance en la UE Telespazio Ibérica

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) ha liderado la operación del primer vuelo estratosférico de gran altitud y largo alcance en Europa con un pseudosatélite para la lucha contra los incendios.

El estratopuerto del Parque Tecnológico de Fuerteventura ha acogido con éxito esta operación pionera con una plataforma HAPS (High Altitude Platform System).

El vuelo se enmarca en el proyecto ISSEC, que impulsa la compañía Telespazio Ibérica junto a Pegasus Aero Group en forma de UTE.

Telespazio Ibérica lidera la iniciativa y CATEC ha asumido un papel clave como operador del vuelo y responsable de la autorización operacional emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

La autorización ha requerido un proceso largo y complejo de preparación. CATEC ha trabajado de forma coordinada con el equipo de drones de Telespazio Ibérica, Murzilli Consulting y MIRA Aerospace.

Permisos necesarios

El centro tecnológico ha gestionado y obtenido todos los permisos necesarios para una operación en la que han participado múltiples entidades.

CATEC ha actuado como operador UAS y ha asumido la responsabilidad legal y operativa de la misión. Esta labor ha permitido a Telespazio Ibérica ejecutar las campañas de vuelo bajo el marco regulatorio europeo vigente.

La compañía ha coordinado al plataformista MIRA y al usuario final Telespazio Ibérica en un entorno operativo y normativo de alta complejidad.

Otras operaciones

El centro tecnológico cuenta con experiencia en operaciones en entornos controlados y no controlados, incluidos aeropuertos, espacios aéreos segregados y operaciones sobre el mar.

Estas misiones incluyen vuelos BVLOS, escenarios urbanos y operaciones con infraestructuras críticas, con niveles de riesgo SAIL II según la metodología SORA.

El CEO de CATEC, Joaquín Rodríguez Grau, ha señalado que "este hito refuerza el posicionamiento de CATEC como operador UAS para los clientes, líder en España en la gestión y operación de vuelos complejos con plataformas no tripuladas".

Rodríguez Grau ha añadido que "las operaciones en vuelo demuestran que estos pseudosatélites funcionan correctamente y resultan útiles para los servicios de emergencias".

Este vuelo se suma a otros hitos de CATEC como operador de plataformas UAS y HAPS, entre ellos proyectos con la aeronave Lilium, la plataforma P35 de BAE Systems y el HAPS Zephyr de Airbus. Todas las operaciones se desarrollan bajo la supervisión de AESA.