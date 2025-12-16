Vox amenaza con tumbar el Plan de Navidad y pide limitar el padrón a inmigrantes para aprobar el Presupuesto

A días para que se celebren dos Plenos decisivos en el Ayuntamiento de Sevilla, el grupo municipal Vox ha informado de cuál va a ser su posición, a priori, sobre los dos temas clave: la aprobación del Plan de Navidad y del Presupuesto de 2026.

Cristina Peláez, la portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Consistorio hispalense, ha declarado durante su atención a los medios que, en el caso de que el operativo propuesto por el Gobierno municipal para asegurar la seguridad durante la Navidad sea votado finalmente en el Pleno, su respuesta será la misma: el 'no'.

La portavoz ha informado también de cuáles van a ser las "líneas rojas" de la formación de cara a la aprobación de las cuentas municipales del próximo año.

Aunque afirman estar "satisfechos", aseguran que todavía el equipo de José Luis Sanz "no cuenta con el 'sí'" de la formación.

En este sentido ha pedido limitar el empadronamiento a los inmigrantes que estén en Sevilla en situación irregular. Para ello ha exigido el refuerzo de los protocolos de identificación y domiciliación.

Pero esta no es la única condición de la formación de Abascal al equipo del 'popular' José Luis Sanz para darle el 'sí' al Presupuesto. El foco está puesto también en la zona de bajas emisiones de la Isla de la Cartuja.

En esta ocasión quieren que se desactiven las cámaras de vigilancia usadas para multar a aquellos vehículos que no cumplen con la normativa vigente.

Cristina Peláez ha subrayado que, en el caso de que esta última condición saliese adelante, los dispositivos únicamente se activarán cuando se hayan superado los límites permitidos de contaminación.

En palabras de la portavoz municipal, ambos puntos se tratan de "elementos de negociación".

Peláez se ha pronunciado también sobre el polémico Plan de Navidad. El próximo jueves 18 de diciembre se prevé que el presupuesto acordado entre el Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos de la Policía Local de cara a las fiestas navideñas se vote en el Pleno.

Sin embargo, esto aún no está garantizado, puesto que en la comisión de Hacienda celebrada el pasado lunes el PSOE votó en contra de que se llevara al debate.

En este sentido, a pesar de que la portavoz de Vox ha declarado que ellos van a permitir que el operativo se lleve a Pleno, aseguran que su voto no va a ser diferente al de la vez anterior. En esta ocasión, los de Abascal votaron en contra del dispositivo.

El motivo de su postura es que, en palabras de Peláez, "encarecen las arcas" de Gobierno municipal. Si finalmente no saliese el nuevo Plan de Navidad, se activaría el de 2004.