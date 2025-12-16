Sevilla firma el "proyecto más importante de Andalucía" en vivienda: 843 alojamientos en alquiler social en Sevilla Este

El alcalde de Sevilla en la firma del proyecto Lagoom Living Sevilla Este. NN

El Ayuntamiento de Sevilla ha formalizado este martes el acuerdo para poner en marcha una nueva gran promoción de vivienda protegida en Sevilla Este, un proyecto que contempla la construcción de 843 alojamientos destinados al alquiler social y asequible.

La firma ha estado encabezada por el alcalde, José Luis Sanz, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y se apoya en un modelo de colaboración público-privada en el que participan también el Gobierno central y la empresa Lagoom Living.

La actuación, considerada el mayor desarrollo de vivienda en alquiler asequible de Andalucía, incluye 691 viviendas VPO para alquiler de larga duración y 152 alojamientos de carácter transitorio.

La inversión global ronda los 143 millones de euros, de los que 24,4 millones proceden de los fondos europeos Next Generation, gestionados por la Junta de Andalucía. El conjunto llevará el nombre de Lagoom Living Sevilla Este.

El proyecto se articula a través de EMVISESA, la empresa municipal de la vivienda, que ha impulsado esta estrategia con el objetivo de movilizar suelo público mediante fórmulas de colaboración con el sector privado para incrementar de forma estable la oferta de alquiler asequible.

Lagoom Living fue la adjudicataria del concurso convocado para la concesión demanial de la parcela R1, ubicada en el Recinto de Feria y Exposiciones de Sevilla Este, dentro de su apuesta por promociones destinadas exclusivamente al alquiler.

Alquiler por 474 euros

Durante el acto, el CEO y cofundador de Lagoom Living, Javier Braza, ha subrayado que el proyecto debe entenderse "más desde la perspectiva de las personas que desde la de las cifras", al suponer una ampliación del parque residencial y una oportunidad de acceso a vivienda para miles de familias.

En este sentido, detalló que se trata de un modelo de vivienda compacta, con pisos de dos dormitorios, una superficie útil en torno a 45 metros cuadrados y una renta media mensual de 474 euros, por debajo de los 500 euros.

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha destacado que esta iniciativa consolida a la ciudad como referente en vivienda protegida.

Según ha indicado, el Ayuntamiento ha invertido 150 millones de euros para promover 2.200 viviendas públicas a través de EMVISESA, a las que se suman otras tantas mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Sanz calificó este desarrollo como "el proyecto de colaboración público-privada más importante de Andalucía y probablemente también de España", y sitúa a Sevilla como la ciudad con más vivienda protegida del país, solo por detrás de Madrid.

La consejera Rocío Díaz, por su parte, ha apelado a la responsabilidad institucional en materia de vivienda, insistiendo en la necesidad de actuar "con rigor y sin promesas que luego no se puedan cumplir", y remarcó el carácter conjunto de una actuación en la que confluyen la Junta de Andalucía, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Sevilla.