Nichos para bebés no nacidos o un plan contra el suicidio: los sí de Sanz a las enmiendas de Vox para aprobar los presupuestos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado la aceptación de 16 de las 18 enmiendas presentadas por el grupo municipal Vox para aceptar los presupuestos municipales de 2026, entre ellas la creación de un espacio dentro del cementerio municipal para bebés no nacidos o un plan para prevenir el suicidio en la infancia.

Este movimiento es clave para garantizar la aprobación de las cuentas en el Pleno previsto para el próximo 19 de diciembre. Sin embargo, fuentes internas de Vox han asegurado a EL ESPAÑOL de Sevilla que el hecho de que "hayan sido aprobadas no supone que votemos a favor del presupuesto".

En este sentido, han afirmado que "quedan acuerdos políticos pendientes por resolver que supedita el apoyo". La decisión se enmarca en las negociaciones abiertas entre ambas formaciones, que ya alcanzaron un acuerdo similar para sacar adelante los presupuestos de 2025.

En declaraciones a los medios, Sanz ha defendido que el entendimiento con Vox responde a criterios de gestión y estabilidad institucional y ha subrayado que el acuerdo "está alejado de temas ideológicos".

Las enmiendas aceptadas —muchas de ellas con transacciones— forman parte del paquete de propuestas que el grupo verde registró a finales del pasado mes de noviembre. En aquel documento, Vox reclamaba, entre otras cuestiones, un refuerzo de las políticas de natalidad o inversiones en comercio y cultura.

Natalidad y maternidad

Uno de los bloques más relevantes del acuerdo tiene que ver con las políticas de apoyo a la maternidad. El Ayuntamiento ha aceptado incrementar el presupuesto de la partida del 'Bono por nacimiento', aunque con una dotación inferior a la solicitada inicialmente por Vox.

Frente a los 3.606.765 euros que reclamaba el grupo municipal de la oposición, el equipo de gobierno propone una asignación de 1.600.000 euros.

En la misma línea, también se ha aprobado una modificación en la partida destinada a la Oficina de Ayuda a la Mujer Embarazada. No obstante, el Ayuntamiento plantea que este programa deje de depender de su estructura actual y pase a integrarse en el Servicio de Salud.

Otra de las enmiendas aceptadas es la creación de un espacio específico en el cementerio municipal para niños no nacidos. El gobierno municipal ha dado su visto bueno a esta iniciativa, aunque ha reducido la inversión prevista de los 300.000 euros solicitados a 200.000 euros.

Sanidad y social

En el ámbito sanitario y social, Vox había planteado la puesta en marcha de un 'Plan de Prevención del suicidio infantil y juvenil'. El Ayuntamiento ha aceptado la creación de este programa, si bien ha rebajado su dotación presupuestaria hasta los 30.000 euros, frente a los 50.000 euros que reclamaba el grupo de la oposición.

El acuerdo también incluye medidas de apoyo económico a sectores afectados por la actividad municipal. En este sentido, se ha aceptado la creación de una partida específica para ayudas a comercios perjudicados por obras públicas de gran magnitud.

A diferencia de otras enmiendas, en este caso el Ayuntamiento asumirá íntegramente la cuantía propuesta por Vox, que asciende a 300.000 euros.

Cultura

En el apartado cultural, el equipo de José Luis Sanz ha admitido varias modificaciones en el presupuesto del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), aunque también con transacciones.

Entre las iniciativas impulsadas por Vox se encuentra la creación de un Centro de Interpretación del Flamenco, un Museo de la Historia de Sevilla y un Museo de la Semana Santa de Sevilla, proyectos que el Ayuntamiento se compromete a estudiar, pero con un presupuesto más reducido que el solicitado.

Asimismo, se han aceptado las enmiendas relativas a la celebración de actividades culturales vinculadas a San Fernando y La Inmaculada, aunque con una dotación inferior a la solicitada. El Consistorio propone incrementar esta partida en 200.000 euros, frente a los 400.000 euros planteados inicialmente por Vox.

Otra de las propuestas que ha salido adelante es la creación de ayudas al emprendimiento juvenil en el ámbito del arte sacro en Sevilla. En este caso, el Ayuntamiento ha reducido a la mitad el presupuesto previsto, pasando de los 200.000 euros solicitados por Vox a 100.000 euros.

Por último, el acuerdo incluye la aceptación de una enmienda para la creación de un contrato específico de vigilancia de la Plaza de España, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad.

Continúan las negociaciones

Desde Vox han precisado a este periódico que, aunque muchas de las enmiendas han sido aceptadas por el Ayuntamiento, las negociaciones continúan abiertas para concretar algunos aspectos de las transacciones.

"Se está vendiendo un acuerdo presupuestario que a esta hora no existe", ha apostillado el grupo de la oposición a este periódico.

Cabe recordar que ambos partidos ya pactaron los presupuestos de 2025, un acuerdo que incluyó medidas como el estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte, la reactivación del proyecto de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la creación de la Oficina de Apoyo a la Natalidad o la bajada progresiva de impuestos como el IBI.

Con la aceptación de estas nuevas enmiendas, el gobierno de José Luis Sanz busca asegurar la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Sevilla para 2026, apoyándose de nuevo en Vox para sacar adelante unas cuentas que, según el alcalde, están centradas en la gestión y el funcionamiento de la ciudad.