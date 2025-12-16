El motorista muerto en la mañana de este martes en Sevilla es Nacho Ansó, director de los hoteles NH

Imagen del accidente en el que Nacho Ansó ha perdido la vida. E.P.

Un motorista ha fallecido en la mañana de este martes en el Puente de El Cachorro de Sevilla al chocar frontalmente contra un turismo. La persona fallecida es Nacho Ansó, director del los hoteles NH, entre ellos el de Plaza de Armas. Un suceso que ha conmocionado a trabajadores y amigos del empresario.

El hombre, de 53 años, ha fallecido en un accidente de tráfico en el Puente del Cristo de la Expiración. El siniestro se ha producido a las 9:05 horas como consecuencia de una colisión entre un turismo y una motocicleta.

Ignacio Ansó Armendáriz desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional en el seno del grupo NH Hoteles. En Sevilla asumió la dirección del hotel Plaza de Armas a finales de 2004, cargo que desempeñó durante algo más de siete años, hasta comienzos de 2012.

Tras esa etapa, pasó a ponerse al frente del NH Collection situado en la avenida Diego Martínez Barrio, donde estaba a punto de alcanzar, el próximo mes de febrero, catorce años como máximo responsable.

Formado en Turismo en la Escuela Universitaria de Pamplona, inició su carrera en el sector hotelero antes de su llegada a la capital hispalense.

Entre sus primeros destinos figura el NH Gran Hotel de Zaragoza, donde ejerció como jefe de recepción durante dos años y que más tarde dirigiría entre finales de 1999 y noviembre de 2004.

A lo largo de su recorrido profesional también estuvo al frente del hotel Tryp Sancho Ramírez, en Pamplona.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación de los hechos y ha activado desvíos en el tráfico de la zona en sentido de entrada a la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en una publicación en redes sociales.

Se trataría del segundo accidente mortal en la ciudad en los últimos días, después de que en la noche del domingo un motorista de 47 años perdiera la vida tras perder el control de su vehículo en el Puente de San Bernardo.