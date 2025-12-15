Los trenes de la Línea 1, la puesta en marcha de la 2 y las obras de la 3: la Junta destina 1.080M€ al Metro de Sevilla

Uno de los trenes que conforman la flota del Metro de Sevilla. EP Sevilla

Hace menos de dos semanas se anunció el aumento de la flota de trenes del Metro de Sevilla. A través de una concesionaria, se incorporarían hasta 2028 cinco vehículos más, llegando a las 26 unidades.

La suma va a contar con una inversión de 25 millones de euros por parte de la entidad concesionaria después de haber llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía.

De esta forma, se pretende responder a una demanda histórica y hacer frente al aumento del número de viajeros durante los últimos años, sobre todo tras la pandemia del Covid-19.

En concreto, se "ha registrado un crecimiento por encima del umbral de los 17 millones de usuarios anuales previos" al citado periodo.

No obstante, no es la única medida que se ha tomado por parte de la Consejería de Fomento de la Junta desde 2019. En casi siete años, el Gobierno andaluz, liderado por el 'popular' Juanma Moreno, ha destinado alrededor de 1.080 millones de euros a dicha infraestructura.

El presupuesto ha estado enfocado en su mantenimiento, puesta en servicio y para el inicio de las obras de ampliación.

El Metro en el punto de mira

En esta línea, la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, ha destacado que ahora "los sevillanos vuelvan a creer en la ampliación del Metro de Sevilla después de 14 años sin obras".

Díaz ha subrayado a su vez que se ha trabajado para solventar las complicaciones y ha puesto como ejemplo "las negociaciones que se han mantenido para cerrar mejoras necesarias en el Metro como el acuerdo con la concesionaria para la compra de nuevos trenes".

Lo cierto es que el Metro de Sevilla lleva estando de máxima actualidad estos últimos años. La construcción de la Línea 3 y el trazado de la Línea 2 son dos de los principales motivos.

La primera unirá el barrio periférico de Pino Montano con el Prado de San Sebastián y este último punto con el hospital del Valme.

La misma ha recibido más de 500 millones de euros en contratos que han permitido finalizar el ramal técnico y poner en marcha los tres primeros tramos que representan el 63 por ciento del trazado.

Todos ellos se encuentran actualmente en ejecución cubriendo cinco kilómetros entre Pino Montano, Macarena y hasta llegar al cruce con Ronda Histórica.

Alegaciones para el tramo Sur

Según apunta la consejería, el total de la inversión de la Línea 3 Norte será de 1.300 millones, a los que hay que sumar 65 más por la compra de trenes. Sin embargo, este no es el recorrido que más está dando de qué hablar.

Desde que se publicó el trazado del tramo Sur, la ruta que abarca desde Los Bermejales hasta el fin de la línea ha acaparado toda la atención.

La razón es que en este barrio sevillano es el punto en el que el metro sale a la superficie, algo que hace, según los vecinos de esta zona, que la misma "se divida en dos".

El pasado 2 de diciembre se cerró el plazo de alegaciones para el trazado del tramo Sur y la queja de los habitantes de las citadas áreas de la ciudad han estado muy presentes durante todo el proceso.

Representantes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla se reunieron la semana pasada con vecinos de la zona para estudiar la situación.

En este sentido, fuentes del departamento de Fomento andaluz aseguran que "hay un compromiso" para buscar una alternativa que beneficie a todos.

Asimismo, desde las dos asociaciones vecinales que estuvieron presentes - Metro sí, pero bien y AAVV Bermejales 2000- señalan a EL ESPAÑOL de Sevilla que del encuentro salieron con "buen sabor de boca".

Con el periodo para alegar ya acabado, ahora toca esperar la decisión de la Consejería. Las mismas fuentes sostienen que "esto es algo que puede llevar su tiempo, puesto que depende del número de alegaciones", pero que "se está trabajando" para que el trayecto ocasione las mínimas molestias.

En cuanto al presupuesto invertido hasta ahora en esta ruta, la cifra alcanza los 3,3 millones por el contrato de redacción de la actualización del tramo Sur.

La Línea 2 de Metro de Sevilla

Aunque no hay fecha prevista para el comienzo de las obras de la Línea 2 de Metro de Sevilla, que irá desde Sevilla Este hasta el Aljarafe, la redacción del estudio de alternativas se inició el pasado mes de marzo. El mismo contó con una inversión de más de 650.000 euros.

Desde Fomento declaran que, además del trazado original de 2011, "ya hay esbozadas" otras opciones, entre las que "destaca la llegada de la línea al Aljarafe, más concretamente al municipio de Camas".

En conversación con este medio, la citada área señaló que también se estaba barajando la conexión con el aeropuerto sevillano, aunque el proyecto está aún en una fase muy temprana.

Gastos de explotación y 'multa'

A las cifras ya mencionadas hay que sumarle los gastos de explotación. Estos son las partidas anuales necesarias para el funcionamiento de la Línea 1.

Desde 2019 hasta 2025, los mismos rozan los 410 millones de euros. Asimismo señalan que a este importe habría que sumarle una partida de 64 millones de euros para la puesta en marcha del servicio en 2026.

Al gasto del Gobierno andaluz en la red de Metro de Sevilla hay que sumarle los casi 165 millones que supusieron el pago de la sentencia de 2015 del Metro.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla declaró firme la sentencia que reconoce el abono por parte de la Administración de 126.846.435 euros por los sobrecostes originados durante el mandato del PSOE por el retraso en la ejecución del contrato imputable a la Administración más los intereses legales -37 millones-.