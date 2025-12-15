Nueva zancadilla al Plan de Navidad: el PSOE vota en contra de que se lleve a Pleno para su aprobación

El Plan de Navidad no termina de salir adelante. El próximo jueves 18 de diciembre estaba previsto que el operativo se llevase al Pleno para, de una vez por todas, ser aprobado y puesto en marcha. Sin embargo, por ahora, esto no parece que vaya a suceder.

Según ha informado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en la presentación del espectáculo de luces Navigalia: Misión Regalo "en la comisión celebrada el PSOE ha votado en contra" de que la propuesta vaya al Pleno municipal que se celebrará el próximo jueves.

Esta decisión la ha denominado el primer edil como una forma de la oposición de "obstaculizar que haya más agentes de la Policía Local en la calle durante la Navidad".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad de las fuerzas políticas" para sacar adelante el Plan de Navidad que tanto ha dado de qué hablar.

Por ahora, según ha declarado Sanz, el grupo municipal Vox "se ha abstenido", algo que el primer edil espera que se repita en el caso de que el presupuesto para la Policía Local se lleve finalmente a Pleno. De esta forma, el dispositivo quedaría aprobado.

La semana pasada, los sindicatos policiales le dieron luz verde al presupuesto propuesto por el Ayuntamiento de Sevilla para las fiestas que se aproximan. Aunque esta decisión no fue por unanimidad.

El 'sí' llega tras semanas de conversaciones entre policía y Consistorio para llegar un acuerdo y alguna que otra polémica.

En concreto, el inicio de la Navidad en Sevilla ha estado marcado por la activación del Plan de Emergencias por parte del Gobierno municipal que obligaba a todos los agentes a estar operativos y repartidos en tres turnos diarios.

A esto le ha seguido la ausencia de más del 70 por ciento de la plantilla en días tan marcados como el encendido navideño o los que componen el puente de la Constitución, una de las fechas en las que Sevilla recibe más visitantes.