Investigan la muerte por arma blanca de una mujer de 44 años en la localidad sevillana de La Algaba

Más información: Investigan como posible crimen de violencia de género la muerte de una mujer en Sevilla

La Guardia Civil de Sevilla ha abierto una investigación tras hallar el cuerpo sin vida de una mujer de 44 años en su domicilio de La Algaba. La víctima presentaba heridas de arma blanca.

No consta que esta mujer estuviera en el sistema VioGen, por lo que el Instituto Armado tiene todas las hipótesis abiertas, no sólo la de que se trate de un caso de violencia de género.

El aviso lo dio el 112 a la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar de los hechos --calle Buganvilla del municipio sevillano-- donde localizó el cuerpo sin vida de la mujer.

Según ha adelantado Onda Cero, fue su hijo de 11 años quien localizó el cuerpo de su madre y la Guardia Civil baraja que se trate de un ajuste de cuentas.

