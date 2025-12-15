Cortes totales en la SE-20 por las obras del carril bici entre Sevilla y La Rinconada durante tres días en diciembre

La carretera SE-20 sufrirá nuevos cortes totales por el avance de las obras del carril bici que conecta Sevilla con La Rinconada.

Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre la carretera de la Algaba y la avenida de la Biología durante varios días del mes de diciembre y en distintos horarios.

Los cortes se producirán los días 17 y 18 de diciembre en horario nocturno, desde las 20:00 hasta las 06:00 horas. Además, el día 20 de diciembre, que coincide con el fin de semana, la vía permanecerá cerrada en horario diurno, desde las 08:00 hasta las 22:00 horas.

Las actuaciones responden a la continuación del montaje del tablero de la pasarela que cruza el arroyo Tamarguillo y la propia SE-20.

Estas labores forman parte de las obras de ejecución del carril bici Sevilla-La Rinconada, un proyecto que avanza en distintas fases y que ya ha requerido cortes previos de tráfico en la zona.

Alternativas de tráfico

En sentido Sur, el plan de tráfico establece las mismas alternativas que en el corte anterior, en el que los conductores deberán circular por la SE-20, la avenida de la Biología, la avenida de San Jerónimo, la glorieta Olímpica y la SE-30

En sentido Norte, el itinerario discurre por la SE-20, la calle Navarra, la calle Cataluña, la avenida de San Jerónimo, la avenida de la Biología y, de nuevo, la SE-20.

Otros cortes

Este nuevo corte se suma a otras afecciones al tráfico previstas en el centro de Sevilla por el avance de obras municipales.

Desde este lunes, 15 de diciembre, la calle Gerona permanece cerrada al tráfico en el tramo comprendido entre Doña María Coronel y San Juan de la Palma, al igual que la calle Santa Ángela de la Cruz entre Jerónimo Hernández y Gerona, según ha informado el Ayuntamiento.

El corte total se mantendrá hasta el 20 de marzo de 2026 por las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, impulsadas por Emasesa.

A partir del 7 de enero de 2026, las obras obligarán además a un corte parcial, de media calzada, en la confluencia de la calle Santa Ángela de la Cruz con la calle Imagen.

El plan de tráfico contempla cambios de sentido en las calles Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Alberto Lista y Viejos, así como en tramos de Feria y Amparo. Las calles Espíritu Santo y Dueñas quedarán en fondo de saco con acceso exclusivo para residentes.

El Ayuntamiento establece itinerarios alternativos por Conde de Torrejón, Alberto Lista, Viejos, Amparo, Jerónimo, Hernández, plaza de la Encarnación en imagen, además de recorridos por Ponce de León, Bustos Tavera y Castelar.

También fija un itinerario específico para carga y descarga y modifica, desde enero, la salida del párking Imagen por Santa Ángela de la Cruz y Alcázares.