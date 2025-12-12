Maroon 5 aterriza por primera vez en Sevilla en un concierto histórico en la Plaza de España en 2026

El Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue ampliando el brillo de su edición 2026 con un nuevo anuncio de impacto: Maroon 5 ofrecerá su primer concierto en Sevilla el próximo 9 de julio, en un escenario tan emblemático como la Plaza de España, donde se espera uno de los grandes eventos musicales del año en Andalucía.

La banda estadounidense, una de las más influyentes de la historia del pop contemporáneo, acumula cifras que avalan su trayectoria: más de 100 millones de álbumes vendidos, 750 millones de sencillos, y una docena de temas que superan los 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

En 2025, Billboard la reconoció como la mejor banda del siglo XXI, un título que subraya su vigencia dos décadas después de su debut.

Desde clásicos como This Love, She Will Be Loved o Moves Like Jagger, hasta éxitos recientes como Sugar, Girls Like You o Memories, el repertorio de Maroon 5 forma parte de la banda sonora global del pop.

Sus videoclips suman más de 27.000 millones de visualizaciones en YouTube, consolidando al grupo como un referente mundial en la cultura popular.

Liderados por Adam Levine, los californianos llegan a Sevilla en uno de sus mejores momentos creativos, tras el lanzamiento de Love Is Like, su último álbum, donde mezclan pop, funk y R&B junto a colaboraciones destacadas como Lisa (BLACKPINK) o Lil Wayne.

Paralelamente, mantienen su exitosa residencia M5LV en Las Vegas y una gira por Estados Unidos alabada por su potencia escénica y la calidad de su directo.

El concierto del 9 de julio supondrá la primera visita de Maroon 5 a Sevilla, un encuentro que el festival describe como "irrepetible" por la magnitud de la banda y el marco patrimonial que ofrece la Plaza de España.

Con esta incorporación, el Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza su posición como uno de los festivales más prestigiosos del sur de Europa, capaz de atraer año tras año a grandes figuras internacionales al corazón monumental de la capital andaluza.