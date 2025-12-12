Llega a Sevilla el primer belén 'acuático': 13 escenas de la vida de Jesús podrán visitarse en un barco por el Guadalquivir

Una de las escenas del belén acuático Cruceros Torre del Oro

Cruceros Torre del Oro ha presentado para estas navidades el primer belén instalado sobre las aguas del río Guadalquivir.

La compañía ofrece una exposición formada por 13 escenas de la vida de Jesús a bordo de una embarcación atracada en los muelles junto a la Torre del Oro, en Sevilla. La iniciativa une tradición y un escenario singular que convierte la visita en una propuesta única en la ciudad.

La empresa ha decorado el barco de forma especial para recrear un ambiente navideño. Ha colocado árboles de Navidad y adornos que envuelven el recorrido en un entorno cálido y festivo.

Con esta propuesta, la compañía ofrece una muestra diferente que destaca por su montaje y por su ubicación directa sobre el río.

La exposición reúne 13 dioramas que muestran distintos momentos de la vida de Jesús. Cada pieza combina el valor artístico del belenismo con la meticulosidad de las obras elaboradas para la ocasión.

Entre los trabajos expuestos aparece una selección del maestro belenista Rafael Salas García. Su aportación reconoce la importancia de su labor en la conservación de esta tradición en Sevilla.

Compromiso social

La muestra incluye piezas cedidas por la Asociación de Belenistas de Sevilla "La Roldana", un referente local en esta disciplina.

La compañía recuerda que esta actividad forma parte de su compromiso social. Mantiene durante todo el año acciones benéficas y colaboraciones con colectivos vulnerables.

Entrada gratuita

La entrada a la exposición es libre y gratuita, aunque los visitantes pueden realizar un donativo voluntario. La recaudación se destinará íntegramente a ayudar a los Reyes Magos a llevar regalos a los niños que más lo necesitan en la noche del 5 de enero.

El belén podrá visitarse del 16 al 28 de diciembre, con un horario de 11:00 a 19:00 horas, en el muelle junto a la Torre del Oro.