Cae una banda criminal en Sevilla que se dedicaba a elaborar armas "a demanda de otros grupos delictivos"

Efectivos de la Guardia Civil en la operación contra una organización criminal dedicada a la modificación y tráfico de armas. Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la modificación y tráfico de armas de fuego en Sevilla y Tenerife, una operación que se ha saldado con siete detenidos vinculados también al transporte de grandes cantidades de cocaína.

Según ha informado el cuerpo, la operación, denominada 'Embarcadero-Bambú', ha incluido registros en siete domicilios, además de varias oficinas y naves vinculadas con la red delictiva en ambas provincias.

Durante la intervención, los agentes han incautado más de 30 armas de fuego, alrededor de 1.300 cartuchos metálicos y equipos especializados para detectar vigilancias policiales.

A ello se suma la intervención de importantes cantidades de drogas, joyas, relojes de lujo, máquinas de conteo de dinero y más de 30.000 euros en efectivo.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en una de las naves registradas, donde la Guardia Civil localizó una oficina habilitada como taller clandestino para fabricar o transformar armas, elaboradas "a demanda de otros grupos delictivos". La red contaba incluso con una sala de pruebas insonorizada para que los compradores pudieran comprobar el funcionamiento del armamento.

Paralelamente, la investigación permitió constatar que la organización llegó a transportar semanalmente más de 50 kilogramos de cocaína desde Sevilla y Madrid hasta Tenerife. En los registros se localizaron varios paquetes de más de 20 kilos de este estupefaciente.

El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que dirige el caso, ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza para cinco de los siete detenidos.