El Ayuntamiento cerca el uso del patinete: no podrán aparcar en aceras ni superar los 10km/h en zonas peatonales

Los patinetes eléctricos en Sevilla se enfrentan a nuevas restricciones, entre ellas la prohibición de aparcar en el acerado público y la imposibilidad de superar los 10 kilómetros por hora en itinerarios compartidos con peatones.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en la mañana de este viernes de forma inicial el proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación en lo relativo a los artículos que regulan la circulación de los vehículos de movilidad personal (VMP), conocidos popularmente como patinetes.

El equipo de gobierno de José Luis Sanz subraya que esta actualización responde a la necesidad de adaptar la normativa local al crecimiento del uso de estos vehículos y a los cambios legislativos producidos desde la última modificación de la ordenanza en 2022.

El Ayuntamiento explica que el aumento de usuarios y la convivencia entre patinetes, peatones y ciclistas exigía reglas más claras para reducir la siniestralidad en el espacio público.

"Regulamos para ordenar, no para prohibir", señala el texto municipal, que incide en que el objetivo es garantizar la seguridad y la previsibilidad en la vía urbana.

Normativa

Las principales modificaciones afectan a los artículo 51 bis, que redefine los VMP y establece su uso, equipamiento, régimen de circulación y estacionamiento, y 145 bis, que regula las infracciones y sanciones aplicables.

El nuevo texto incorpora la definición estatal de VMP como "un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos, con una velocidad máxima por diseño de entre 6 y 25 km/h".

Prohibido circular por aceras

Según la normativa estatal, se mantiene la prohibición de circular por aceras, zonas peatonales y túneles urbanos; la obligación de circular solo con una persona; la necesidad de contar con alumbrado reglamentario, seguro de responsabilidad civil, certificado de circulación y registro en la DGT, cuyo seguro será obligatorio a partir del 2 de enero.

También continúan prohibidos los auriculares, móviles o dispositivos de comunicación, así como circular bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Nuevas reglas

En el ámbito local, la ordenanza incorpora nuevas reglas específicas para Sevilla. Solo podrán circular por las vías ciclistas los VMP con potencia nominal igual o inferior a 250 W, sin superar los 15 km/h, o 10 km/h en itinerarios compartidos con peatones, respetando siempre la prioridad peatonal.

Además, los patinetes deberán cumplir las mismas restricciones que las bicicletas en situaciones de aglomeración.

El texto prohíbe el estacionamiento de VMP en aceras y zonas peatonales, así como anclarlos al mobiliario urbano, arbolado, señalización o aparcamientos de bicicletas.

El uso del casco homologado y el chaleco reflectante será obligatorio en todo momento, y se mantiene la edad mínima de 15 años, siguiendo el criterio de la Policía Local.

Aumento de multas

En materia sancionadora, se fijan multas de 50 a 100 euros para las infracciones leves, 101 a 200 euros para las graves y 201 a 500 euros para las muy graves, elevándose únicamente el límite máximo de estas últimas (antes fijado en 400 euros).

Las infracciones incluirán desde estacionar en aceras hasta circular con un VMP manipulado. La inmovilización del vehículo podrá realizarse según la ordenanza del servicio de grúa.

El texto aprobado se ha elaborado tras un proceso de participación pública abierto hasta el 25 de noviembre, en el que han presentado propuestas entidades como la Unión de Consumidores de Sevilla, la Academia de Educación y Seguridad Vial, Aussa, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla, AMPES, un particular y A Contramano, además de las aportaciones de la Policía Local.

Con la aprobación inicial, se abre ahora un plazo de alegaciones de 30 días, y la aprobación definitiva podría elevarse al Pleno de febrero de 2026.

Según el Ayuntamiento, en la jornada de este viernes se ha dado "un paso responsable: regulamos lo que hacía falta para proteger a usuarios de patinetes y peatones, y avanzamos hacia una movilidad más segura y sostenible en Sevilla".