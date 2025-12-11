José Luis Sanz apela a la "responsabilidad" de la oposición para que salga adelante el Plan de Navidad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha apelado en la mañana de este jueves a la "responsabilidad" de la oposición municipal para que, finalmente, el Plan de Navidad para la Policía Local de Sevilla salga adelante en el Pleno ordinario del próximo 18 de diciembre.

De esta forma, el primer edil sevillano ha manifestado su deseo de que PSOE, Vox y Con Podemos-IU respalden, mediante el voto a favor o "al menos" con su abstención, un plan de seguridad que lleva fraguándose semanas.

La iniciativa llegará finalmente al Pleno tras el acuerdo alcanzado entre el Consistorio y los sindicatos de la Policía Local, un pacto nada fácil de conseguir que ha tenido como consecuencias el decreto del Plan de Emergencias Nivel 1, establecido el pasado 28 de noviembre ante la negativa de los agentes de trabajar durante las navidades.

"Espero que el resto de la oposición en el próximo Pleno, si no votan a favor, por lo menos se abstengan para que Sevilla pueda tener un Plan de Navidad y mejore la seguridad ciudadana en la ciudad", ha declarado el alcalde. De aprobarse esta propuesta el próximo 18 de diciembre, se "levantaría" el Plan de Emergencias en Nivel 1.

La llegada de la votación del Plan de Navidad al Pleno del Ayuntamiento ha sido posible tras la aprobación este martes por parte de la asamblea de trabajadores de la Policía Local de Sevilla de la propuesta ofrecida por el Ayuntamiento para el mencionado Plan.

Al hilo de lo mencionado, Sanz ha reiterado su agradecimiento a los sindicatos."Quiero agradecer a todos los sindicatos el esfuerzo que han hecho para solucionar un problema que tenía la ciudad, y quiero agradecer muy especialmente al sindicato mayoritario de la policía el voto favorable en la mesa de negociación", ha expresado el primer edil.

La decisión de aceptar el Plan de Navidad propuesto en última instancia el pasado viernes fue adoptada en una asamblea interna de los sindicatos representados —SPPME, CSIF y SPLS— que hasta entonces habían rechazado el plan, lo que había obligado al Consistorio a activar un Plan de Emergencias nivel 1.

Sin embargo, algunos sindicatos, como CSIF, han mantenido reservas y advirtieron a EL ESPAÑOL que la decisión adoptada no era unánime, ya que ellos votarían o bien en contra o bien se abstendrían. "No estamos dispuestos a sacarle las castañas del fuego al alcalde", afirmaron a este periódico.