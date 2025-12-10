El Plan de Navidad para la Policía Local vuelve a Pleno: "Seguiremos trabajando para las mejoras que reclaman"

Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla han aceptado el Plan de Navidad propuesto por José Luis Sanz el pasado viernes, lo que significa que la propuesta volverá a ser debatida en Pleno ordinario el próximo 18 de diciembre.

"Quiero agradecerle a los sindicatos de la Policía Local de Sevilla el esfuerzo que han hecho para solucionar el problema que teníamos", ha declarado Sanz en la jornada de este miércoles después del voto favorable del SPPME que, al contar con mayoría, no ha precisado de luz verde por parte de CSIF y SPLS.

En este sentido, el primer edil ha recalcado que su agradecimiento se dirige "muy especialmente al sindicato mayoritario de la Policía Local". Asimismo, ha insistido en que "habrá dos grandes beneficiados: los policías locales de Sevilla y los sevillanos y sevillanas que quieren disfrutar de una Navidad mucho más segura".

Ahora, ha asegurado que seguirán trabajando "en una nueva RPT, en una nueva UVPT y en un nuevo reglamento", una de las demandas de la plantilla sevillana.

"Entre todos vamos a seguir mejorando a la plantilla de la Policía Local de Sevilla. Entre todos vamos a seguir mejorando la seguridad en esta ciudad", ha concluido.

La decisión de aceptar el Plan de Navidad propuesto en última instancia el pasado viernes fue adoptada en una asamblea interna de los sindicatos representados —SPPME, CSIF y SPLS— que hasta entonces habían rechazado el plan, lo que había obligado al Consistorio a activar un Plan de Emergencias nivel 1.

Sin embargo, algunos sindicatos, como CSIF, han mantenido reservas y advirtieron a EL ESPAÑOL que la decisión adoptada no era unánime, ya que ellos votarían o bien en contra o bien se abstendrían. "No estamos dispuestos a sacarle las castañas del fuego al alcalde", afirmaron a este periódico.

Negociación

La negociación lleva semanas fraguándose. El documento inicial presentado por el Ayuntamiento abarcaba un Plan de Navidad que iba del 28 de noviembre al 6 de enero y proponía una organización "intermitente": los fines de semana y festivos se trabajaba dentro del plan, pero entre semana no.

Ante el mencionado planteamiento los sindicatos entonaron un no rotundo y se retrotrajeron al último plan vigente, el de 2004, que establecía que el Plan de Navidad comenzaba el 19 de diciembre y finalizaba el 6 de enero.

El problema era que ese acuerdo venía acompañado de unas cantidades económicas "ridículas", según Santiago Raposo, representante de CSIF, unas cifras completamente desactualizadas de veinte años antes.

La nueva propuesta lanzada por Sanz el pasado viernes modificó el enfoque, de modo que eliminó la discontinuidad y planteó que toda la segunda parte de la Navidad —del 19 de diciembre al 6 de enero— se trabajara de forma continuada dentro del Plan.

"La diferencia fundamental es que el Ayuntamiento traía un plan discontinuo, y nosotros dijimos que no. Al no aprobarse el dinero en Pleno, nos retrotrajimos al acuerdo de 2004", detalló Raposo a este periódico.

"El Ayuntamiento, previendo que con esas cantidades ridículas de hace veinte años algunos policías no quisieran trabajarlo, trajo una nueva propuesta con más dinero y sin discontinuidad", añadió.

Falta votar

El pacto, sin embargo, allana el camino para que el plan se ratifique en el próximo pleno municipal, previsto para el 18 de diciembre, y pone fin a la conflictividad generada por las bajas masivas de personal y la polémica sobre la cobertura policial en eventos navideños.

Con ello, la Policía Local de Sevilla ha restablecido la normalidad y ha desbloqueado el operativo de seguridad para las fiestas navideñas tras días de tensión que habían repercutido directamente en el discurrir normal de la ciudad, ya que varias salidas procesionales se vieron afectadas por la falta de agentes el pasado fin de semana.