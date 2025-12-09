La cantautora Kany García estará en el Icónica Fest 2026: fecha y cómo comprar las entradas

Nuevo nombre para el cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. La próxima edición del festival sevillano contará con la participación Aitana, Los Delincuentes y Pablo Alborán entre otros. Pero también con la actuación de la cantautora Kany García.

Será el próximo 17 de junio cuando la artista puertorriqueña actúe en el emblemático escenario en el que se convierte Plaza de España durante unos días al año.

Ganadora de seis Latin Grammy Awards y decenas de candidaturas, la cantante se suma así a las voces que la organización ya ha ido confirmando en las últimas semanas y que prometen no dejar indiferente a ninguno de los asistentes.

García ha editado álbumes como Boleto de entrada, Soy yo, Contra el viento o Mesa para dos. Fue con este último con el que ganó el premio latino al Mejor Álbum Cantautor.

Aunque aún no se sabe cuándo saldrán a la venta las entradas, las mismas se podrán conseguir a través de la web oficial del festival.

Kany García se une así al resto de cantantes que actuarán en la Plaza de España el próximo verano. Los artistas que deleitarán a los sevillanos serán Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Marilyn Mason (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).