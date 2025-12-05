Sevilla afronta un 'superpuente' con el 78% de la ocupación hotelera y la sombra de la polémica de la Policía Local

Las claves nuevo Generado con IA Sevilla afronta el 'superpuente' de diciembre con una ocupación hotelera media del 77,65%, llegando al 88,5% el sábado 6 de diciembre. La ciudad espera miles de visitantes por la coincidencia de eventos como Mangafest en FIBES y el partido Betis-Barcelona en La Cartuja. El conflicto entre el Ayuntamiento y la Policía Local por la gestión de las horas extra y el Plan de Emergencias crea incertidumbre sobre la seguridad durante el puente.

Sevilla se prepara para vivir un 'superpuente' que combina una ocupación hotelera media del 77,65% y la tensión generada por la polémica entre el Ayuntamiento y la Policía Local por el Plan de Navidad.

La ciudad espera un volumen alto de visitantes entre el 6 y el 8 de diciembre por la coincidencia del puente de la Inmaculada y la Constitución con varios eventos que atraen a miles de visitantes.

La capital hispalense encendió el alumbrado navideño el pasado 29 de noviembre. Esta cita marca el inicio de unas jornadas en las que muchos sevillanos y turistas aprovechan para visitar el centro de la ciudad y ver la decoración de estas fiestas. Este año, además, coincide con dos citas multitudinarias.

Del 6 al 8 de diciembre se celebra el Mangafest en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES). Un festival anual que se centra en la cultura asiática y el ocio digital en Sevilla, enfocándose principalmente en manga, anime y videojuegos, pero también abarca otras manifestaciones de la cultura japonesa, como artes marciales.

La organización de este evento ha informado a EL ESPAÑOL de Sevilla que prevén "casi 100.000 asistentes", de los que "el 40% no son locales".

El sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas, el Real Betis Balompié recibe al Fútbol Club Barcelona en el estadio de La Cartuja. El partido corresponde a la jornada 15 de La Liga. Cabe recordar que el récord de asistentes a un partido del club verde y blanco es de 65.222 personas, por lo que no hay que esperar menos para el encuentro frente al equipo catalán.

Ocupación hotelera

La Asociación de Hoteles de Sevilla ha explicado a este periódico que ha realizado "un sondeo para conocer la ocupación hotelera de Sevilla para el puente de la Inmaculada midiendo tres noches, del viernes al domingo incluido".

La media de dichas pernoctaciones es del 77,65%. La noche con mayor ocupación será la del sábado 6 de diciembre, que coincide con el partido del Betis contra el Barcelona, alcanzando el 88,5%. El domingo, 7 de diciembre, los hoteles estarán al 73,20%, mientras que el viernes, 5 de diciembre, la ocupación será del 71,30%.

La asociación recuerda que el año pasado el puente de diciembre tuvo una noche más porque el 6 de diciembre cayó en día festivo. En esa ocasión, la ocupación media de las cuatro noches fue del 75%, por lo que este año la expectativa se mantiene ligeramente superior.

Vuelos

En cuanto a la movilidad aérea, el aeropuerto de Sevilla ha programado un total de 776 vuelos, de entre los cuales, 340 son de ámbito nacional y 436 son de tránsito internacional.

El domingo, 7 de diciembre, será el día con mayor afluencia, con un total de 211 viajes planificados --128 internacionales y 83 nacionales. En cambio, el día con menor número de vuelos es el sábado, 6 de diciembre, con 165 -83 nacionales y 82 internacionales-.

Policía Local

A esta llegada de visitantes hay que añadir la polémica generada por la situación de la Policía Local y que hace que la cuestión de la seguridad esté más de actualidad que nunca.

El Ayuntamiento de Sevilla sostiene que ha llegado al "tope legal" de horas extras que puede pagar a los agentes debido al número de eventos celebrados en la ciudad durante todo el año. El operativo especial para las navidades, que negociaron el consistorio y los policías, no alcanzó un acuerdo.

Ante esta falta de consenso, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, activó el Plan de Emergencias Nivel 1, que obliga a toda la plantilla a estar disponible todos los días, distribuida en tres turnos diarios.

A esta polémica hay que sumar que el pasado fin de semana, en torno al 70% de los agentes convocados no acudió a su puesto de trabajo.

Tras conocerse este dato, Sanz afirmó que estudiaría "todas las bajas médicas presentadas" y que, si no estaban debidamente justificadas, se aplicarían las sanciones correspondientes. También señaló su intención de analizar "si se puede llevar a cabo algún tipo de actuación judicial".

Por su parte, el sindicato policial CSIF anunció que estudiará las vías legales para actuar contra el dispositivo activado por el Ayuntamiento.

El sindicato sostiene que el Plan de Emergencias Nivel 1 "incurre en fraude de ley" y considera que la medida vulnera los derechos laborales de la plantilla.

Esta combinación entre la alta ocupación hotelera, varios eventos multitudinarios y un conflicto abierto con la Policía Local posiciona a Sevilla ante un puente de diciembre marcado por la oleada de turistas y la incógnita de la seguridad de la ciudad.