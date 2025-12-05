El historial del 'Guangua', con 70 coches robados en Lora del Río: "Lo quisimos desterrar. Un año acumuló hasta 70 delitos"

Los vecinos de la localidad sevillana de Lora del Río lleva unas semanas con el susto metido en el cuerpo. Hasta 70 coches han sido robados en su interior en poco tiempo con el mismo modus operandi: las lunas aparecían destrozadas y saqueadas las pertenencias.

Tras una persecución casi de película, después de ser pillado in fraganti y realizando un cierre perimetral de la localidad con altas medidas de seguridad, la Guardia Civil logró detener al presunto autor hace dos semanas, pero ya está en libertad de nuevo.

Su botín consistía en herramientas de trabajo y maquinaria principalmente, por lo que afinaba bien sus objetivos a la hora de interceptar el vehículo.

No obstante, este periódico ha podido saber que también se hizo con un portátil que estaba en el interior de uno de los coches robados.

El detenido, conocido como el 'Guangua', es un vecino sobradamente conocido de la localidad por su largo historial delictivo. En un año llegó a acumular hasta 70 delitos, la mayoría por robo. Los agentes le conocen bien y saben que es "muy escurridizo".

Tanta alarma social ha llegado a levantar que el propio Ayuntamiento de la localidad, según han informado a EL ESPAÑOL de Sevilla fuentes municipales, lo quiso "desterrar" hace más de cinco años, pero finalmente desistió en el intento.

En todo caso para que eso ocurriera y el 'Guangua' tuviera prohibido acercarse a la localidad, un juez tendría que dictar una orden de alejamiento que impida a esta persona acercarse a un lugar determinado.

Según ha podido confirmar este periódico, ha estado varias veces en la cárcel tras acumular "varias condenas y problemas por el consumo de estupefacientes". De ahí, la sorpresa de muchos vecinos de que el juzgado no decretara su ingreso en prisión aunque fuera de manera preventiva.

Una orden activa de búsqueda

"Nos extrañó que se montara un dispositivo de ese calibre, interviniendo incluso la Usecic, y finalmente acabara puesto en libertad. La gente está asustada", aseguran fuentes municipales.

El 'Guanga' tiene hijos pequeños, según publica él mismo en su cuenta de Instagram, red social en el que acumula hasta cinco perfiles son el mismo nombre y fotos parecidas. Aseguran también que suele pasearse por el pueblo con una bicicleta pequeña.

Por todos estos hechos y delitos anteriores, según ha informado la Guardia Civil, sobre él pesaba una orden activa de búsqueda, detención y presentación ante el juzgado.

La investigación forma parte de la operación Aljucal. La misma comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de un aumento de este tipo de robos, por lo que establecieron un operativo de vigilancia discreta en las zonas donde actuaba el sospechoso.

En uno de estos turnos, la Guardia Civil lo pilló in fraganti al sospechoso, quien acababa de romper una ventanilla y se disponía a saquear el vehículo de madrugada aprovechando que apenas había gente en la calle.

Cuando el detenido se percató de la presencia de los agentes, se dio a la fuga. Inmediatamente, los efectivos activaron el cierre perimetral con altas medidas de seguridad sobre la casa de este hombre.

En esta circunstancias, los agentes pudieron evitar su huida y proceder a su detención en su propia casa. Sin embargo, horas después el juzgado lo puso en libertad, una situación que los vecinos no entienden.

De hecho, el comunicado de la Guardia Civil informando sobre su detención se publicó este jueves y el 'Guangua' ya estaba en libertad desde hacía varios días.

Ello ha provocado de nuevo la intranquilidad de los vecinos, sobre todo de aquellos cuyos vehículos habían sido robados.