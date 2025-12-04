La Policía Local pide al alcalde que cobre tasas a hermandades y organizadores de eventos para pagar las horas extras

El problema entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Policía Local sobre el Plan de Navidad suma otro capítulo más. Ahora, han sido los tres sindicatos policiales los que han convocado una rueda de prensa para explicar la actuación de los agentes ante el Plan de Emergencia Nivel 1 activado por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

La reunión ha contado con los representantes de todas las organizaciones: Santiago Raposo (CSIF), Luis Val (Sppme), Roberto Echeverría (Spls).

Asimismo, los representantes han pedido al Consistorio que limite el número de eventos que se celebran en la ciudad y que cobre "tasas" a los organizadores de eventos y las hermandades. En este sentido, aunque señalan que "no va a repercutir de forma directa en el Cuerpo, sí serviría para limitar que dos personas hagan una procesión".

"El alcalde de Sevilla le tendrá que decir: mire usted, no puede usted organizar tantas actividades deportivas. Le tendrá que decir a las hermandades: mire usted, usted no puede en un mes salir siete veces. No puede", ha señalado Val.

Y es que la cantidad de actos que han tenido lugar en la urbe en lo que va de año han hecho que se llegue al "tope legal" de horas extras que se pueden pagar a los agentes.

En esta línea, el portavoz de CSIF, Santiago Raposo, ha afirmado que con "el plan y la plantilla actual es imposible que se cubran todos los actos en la ciudad".

Por su parte Echeverría, ha pedido al Ayuntamiento, ha incidido en que se cobren tasas por los eventos a las organizaciones que los realizan. "No queremos boicotearlas, no tenemos plantilla", ha remarcado.

En este sentido, Luis Val ha afirmado que "el cobrar una tasa por evento no va a repercutir de forma directa en el Cuerpo, pero sí serviría para limitar que dos personas hagan una procesión".

"Lo primero es calcular y saber qué eventos quieres cubrir y saber cuánta plantilla tienes", ha afirmado.

Asimismo, ha pedido una "negociación real" por parte del Ayuntamiento que pase por tener una "RPT" para afrontar una situación del cuerpo que "lleva varios años atascada".

En cuanto al Plan de Emergencias Nivel 1 decretado hace una semana por el Consistorio hispalense, Val ha asegurado que se ha activado "sin la documentación necesaria".

Ante esto, no ha descartado una denuncia por prevaricación, si el Juzgado de lo Contencioso Administrativo acepta como medida cautelar la "suspensión" del operativo, tal y como recoge el escrito presentado esta semana por los sindicatos.