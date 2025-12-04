El Ayuntamiento de Sevilla da luz verde a 466 nuevas viviendas en dos parcelas de Amate y San Pablo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a otros miembros del Ayuntamiento en la ubicación de nuevas viviendas Ayuntamiento de Sevilla

El Gobierno de José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, llevará a Pleno la aprobación definitiva de los estudios de ordenación de Vía Apia y Jerusalén para construir 466 nuevas viviendas en Sevilla.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo dio este jueves 4 de diciembre luz verde a este trámite, que permitirá actuar en dos parcelas abandonadas durante décadas en Amate y San Pablo.

Urbanismo ha explicado que la parcela de Vía Apia cambiará su uso de industrial mixto a terciario, hotelero y residencial sobre una superficie de 22.786 metros cuadrados.

En Jerusalén el cambio será de terciario a residencial y elevará su edificabilidad de 12.180 a 31.650 metros cuadrados.

Esta modificación permitirá crear dos parcelas residenciales y un espacio central de uso público que incluirá un garaje bajo rasante. Urbanismo ha señalado que estas ordenaciones "contribuyen a mejorar el paisaje urbano y favorecen la vivienda asequible".

Canal de la Expo

El Gobierno Local llevará también a pleno la aprobación del convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para modificar la ordenación del Canal de la Expo.

Se trata de un espacio sin uso desde hace tres décadas cuya transformación permitirá crear un aparcamiento subterráneo, zonas verdes y nuevos espacios públicos.

El Ayuntamiento ha recordado que el Parque Científico y Tecnológico Cartuja necesita habilitar áreas de ampliación y que esta intervención facilitará su conexión con los Jardines del Guadalquivir y el entorno urbano.

La Junta se compromete a presentar el Plan de Reforma Interior del Canal de la Expo en un plazo máximo de dos años. Este plan deberá incluir la cesión del suelo para el aparcamiento y los nuevos espacios libres.

Además, la Junta transferirá al Ayuntamiento los Jardines del Guadalquivir y varias parcelas de equipamiento en un plazo de seis meses desde la firma del convenio.

Los Pajaritos

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión superior a medio millón de euros para reurbanizar la calle Cigüeña, en Los Pajaritos.

La actuación incluirá nuevos árboles, mejora de la accesibilidad, renovación del alumbrado, zonas de juegos infantiles y áreas de calistenia. Urbanismo destaca que este proyecto forma parte del plan de regeneración del barrio, financiado con fondos europeos Next Generation.