El Ayuntamiento de Sevilla da luz verde a 466 nuevas viviendas en dos parcelas de Amate y San Pablo
El Consejo de Urbanismo ha activado el trámite que permitirá actuar en el Canal de la Expo 92.
También se invertirá más de medio millón de euros en la reurbanización de una calle de Los Pajaritos.
Más información: El Ayuntamiento coloca las dos primeras piedras de 92 nuevas viviendas protegidas y alcanza las 995 iniciadas desde 2023
El Gobierno de José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, llevará a Pleno la aprobación definitiva de los estudios de ordenación de Vía Apia y Jerusalén para construir 466 nuevas viviendas en Sevilla.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo dio este jueves 4 de diciembre luz verde a este trámite, que permitirá actuar en dos parcelas abandonadas durante décadas en Amate y San Pablo.
Urbanismo ha explicado que la parcela de Vía Apia cambiará su uso de industrial mixto a terciario, hotelero y residencial sobre una superficie de 22.786 metros cuadrados.
En Jerusalén el cambio será de terciario a residencial y elevará su edificabilidad de 12.180 a 31.650 metros cuadrados.
Esta modificación permitirá crear dos parcelas residenciales y un espacio central de uso público que incluirá un garaje bajo rasante. Urbanismo ha señalado que estas ordenaciones "contribuyen a mejorar el paisaje urbano y favorecen la vivienda asequible".
Canal de la Expo
El Gobierno Local llevará también a pleno la aprobación del convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para modificar la ordenación del Canal de la Expo.
Se trata de un espacio sin uso desde hace tres décadas cuya transformación permitirá crear un aparcamiento subterráneo, zonas verdes y nuevos espacios públicos.
El Ayuntamiento ha recordado que el Parque Científico y Tecnológico Cartuja necesita habilitar áreas de ampliación y que esta intervención facilitará su conexión con los Jardines del Guadalquivir y el entorno urbano.
La Junta se compromete a presentar el Plan de Reforma Interior del Canal de la Expo en un plazo máximo de dos años. Este plan deberá incluir la cesión del suelo para el aparcamiento y los nuevos espacios libres.
Además, la Junta transferirá al Ayuntamiento los Jardines del Guadalquivir y varias parcelas de equipamiento en un plazo de seis meses desde la firma del convenio.
Los Pajaritos
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión superior a medio millón de euros para reurbanizar la calle Cigüeña, en Los Pajaritos.
La actuación incluirá nuevos árboles, mejora de la accesibilidad, renovación del alumbrado, zonas de juegos infantiles y áreas de calistenia. Urbanismo destaca que este proyecto forma parte del plan de regeneración del barrio, financiado con fondos europeos Next Generation.