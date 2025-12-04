Arquillo no podrá dar la charla sobre la restauración de la Macarena por motivos de confidencialidad

Francisco Arquillo no podrá explicar la restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena como se había anunciado hace escasos días.

¿La razón? Los abogados de la hermandad han enviado un burofax al director de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en el que avisan de que el restaurador no contaría con la autorización de la corporación para informar de los trabajos realizados a la dolorosa y que tanto han dado de qué hablar.

En el escrito, los asesores jurídicos señalan que el restaurador está sometido a una cláusula de confidencialidad. Asimismo, destacan que Arquillo es objeto de estudio jurídico por una posible negligencia.

El que ha sido el restaurador de confianza de la corporación durante décadas anunció el pasado lunes que iba a dar una tesis titulada Información del tratamiento conservador (mantenimiento) realizado en junio de 2025 a la imagen de la Esperanza Macarena en la que daría su versión sobre la sonada intervención a la talla a principios de verano.

La cita, marcada en el calendario por los más cofrades desde que se conoció, ha tenido poco recorrido. Y es que, a pocos días de que vuelva al culto la Macarena, la Hermandad ha decidido recordar a Francisco Arquillo que no puede hablar sobre la intervención por motivos de confidencialidad.

Falta muy poco para que los devotos de la hermandad sevillana vuelvan a disfrutar de su virgen. Después de la que fue una de las mayores crisis en el seno de la corporación y tras un cabildo extraordinario multitudinario en el que se detalló el informe del IAPH, se decidió que la dolorosa volvería a ser intervenida.

Los encargados esta vez fueron un equipo de profesionales de la institución andaluz liderado por el restaurador Pedro Manzano.

Este último anunció hace casi una semana que los trabajos realizados a la Esperanza Macarena ya estaban prácticamente acabados. Asimismo, destacó que estaba "muy satisfecho" con cómo había quedado la virgen.

La fecha de regreso al culto será anunciada por la hermandad los próximos días, aunque se prevé que sea a comienzos de la próxima semana.