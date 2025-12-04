Los agentes de Policía Local que faltaron a sus puestos de trabajo pueden enfrentarse a 5 días de suspensión de empleo y sueldo

En torno al 70 por ciento de los agentes de la Policía Local de Sevilla no se presentaron a sus puestos de trabajo el pasado fin de semana según informó el Ayuntamiento gobernado por el 'popular' José Luis Sanz.

Ahora, estos efectivos se enfrentan a sanciones por ausentarse de sus funciones durante un momento en el que, además, estaba decretado el Plan de Emergencias Nivel 1 tras la falta de acuerdo para sacar adelante el Plan de Navidad.

Según fuentes municipales, en el caso de que las justificaciones aportadas por parte de la policía no estén debidamente acreditadas, se les abrirá a los mismos un expediente.

Seguidamente, al tratarse, en esta ocasión, de una falta leve, las penalizaciones impuestas pueden ir desde una simple amonestación a la suspensión de "cinco días de empleo y sueldo".

No obstante, la aplicación de esta sanción no supondría la pérdida de antigüedad ni implicaría la inmovilización en el escalafón.

Depende de las circunstancias

Sin embargo, tal y como explican desde el Consistorio hispalense a EL ESPAÑOL de Sevilla, los castigos pueden variar dependiendo de la casuística de cada empleado.

Esto quiere decir que la gravedad de la falta no es la misma para un agente reincidente que para otro que se ausenta por primera vez de su puesto de trabajo. Tampoco sería igual si alguno de ellos estuviera asignado a un servicio especial o no.

El pasado fin de semana -días clave en el calendario sevillano por el encendido de luces y la celebración del Gran Derbi- no acudieron al trabajo más de la mitad de la plantilla de la Policía Local sevillana.

Ahora, el Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado a este periódico que, aunque aún no se han cumplido los diez días hábiles que hay de plazo para aportar los justificantes, "la gran mayoría ya los han presentado".

Además señalan que un número de agentes entregaron los justificantes "de manera anticipada a la falta".

No obstante, aseguran que estos últimos fueron "pocos" y que, si el Consistorio hubiera tenido conocimiento de que iba a ausentarse un mayor número de efectivos podrían "haber prevenido la situación".

Faltaron porque "no sabían que les tocaba"

Por su parte, Santiago Raposo, portavoz del sindicato policial CSIF, ha asegurado que "algunos de los efectivos no acudieron al trabajo porque no sabían que les tocaba".

La razón, declara, es que "los horarios se publicaron con poco tiempo de antelación" y que "los agentes tienen que acceder a través de un ordenador municipal para ver los turnos".

"Si uno de los trabajadores está en su día de descanso y es de fuera de la ciudad de Sevilla, tiene que ir hasta alguno de los distritos para saber si está incluido en el turno o no", ha recalcado a este medio.

En respuesta a esto, fuentes del Consistorio hispalense han aclarado que "la forma de proceder siempre es la misma" y subrayan que "los policías tienen teléfonos móviles y correos electrónicos corporativos por los que se les informa".

Asimismo, aseguran que el pasado fin de semana "hubo agentes de turno -que sí sabían desde hace días que les tocaba trabajar- que no fueron a sus puestos".

Dispuestos a seguir negociando

El choque entre el equipo de José Luis Sanz y la Policía Local está más vivo que nunca. Prueba de ello es que este jueves los tres sindicatos han convocado una rueda de prensa para "analizar" el Plan de Emergencias activado por el ayuntamiento.

Además, según señalan en un comunicado emitido, los representantes de los sindicatos explicarán "el fundamento de las demandas presentadas ante los Tribunales respecto al citado operativo". En este sentido, alegan que "no existe ninguna emergencia real".

Raposo asegura a este medio que "todavía" ellos están "dispuestos a negociar" a pesar de que está a punto de cumplirse una semana desde la puesta en marcha del Plan de Emergencia y de que multitud de eventos ya han tenido lugar.