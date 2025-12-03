Susto en la Cartuja de Sevilla: un autobús de Tussam sale ardiendo "de forma alarmante" durante el recorrido

Quienes estaban el pasado martes en la Isla de la Cartuja de Sevilla vivieron una escena del todo inusual. Un autobús Tussam de la línea C2 salió ardiendo "de forma alarmante" durante el recorrido por causas que aún se desconocen.

En concreto, las llamas empezaron cuando el vehículo se encontraba en la parada que hay justo enfrente de la residencia de estudiantes Vibe Stay. Por fortuna, no hay que lamentar heridos.

Según ha informado Emergencias Sevilla a EL ESPAÑOL, los hechos tuvieron lugar el pasado martes en torno a las 23:00 en la citada zona de la ciudad.

A esta hora, el citado servicio del 112 recibió varias llamadas en las que alertaban de que un autobús de la empresa municipal estaba en llamas.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el conductor comenzó a intentar apagar el fuego con un extintor mientras que los pasajeros salían rápidamente del interior del vehículo.

El aparatoso suceso ocurrió justo en la calle Juan Bautista Muñoz, lugar en el que se ha abierto la nueva residencia de estudiantes de la Cartuja.

Cuando llegaron los bomberos y los agentes de la Policía Local el autobús estaba completamente en llamas. A pesar de los intentos del conductor por apagar el fuego, esto se consiguió gracias a la intervención de las autoridades.

Según Europa Press, algunos de los ocupantes del vehículo notaron al principio un "leve olor a quemado" pero no le dieron importancia.

No obstante, un rato después se dieron cuenta de que había "una pequeña llama". Fue en este momento cuando decidieron desalojar el autobús. Posteriormente, el vehículo de Tussam comenzó a arder "de forma alarmante".

El Servicio de Emergencias ha confirmado que no se han producido daños personales y que, por ahora, se desconoce el origen de las llamas.