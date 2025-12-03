Encuentra un sobre con una "importante cantidad" de dinero tirado en el Polígono Sur: la Policía Local busca al dueño
Los agentes dieron con el importe mientras patrullaban por el citado barrio.
La Policía Local ha encontrado la mañana de este miércoles un sobre con "una importante cantidad de dinero en metálico" tirado en una de las calles del barrio sevillano del Polígono Sur. Ahora, el importe ha quedado en depósito y los efectivos están buscando al dueño.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Sevilla a través de sus redes sociales, los agentes encontraron el sobre tirado en una de las calles del mencionado barrio mientras patrullaban por el Distrito Sur.
En dicha publicación piden colaboración ciudadana para encontrar al dueño del hallazgo. El mismo se trata de un sobre con multitud de billetes de 50 y cinco euros.
Emergencias señala que el importe "ha quedado depositado a disposición de quien acredita ser su propietario" y que la forma de contactar es por "mensaje directo".
