Ya nadie podrá alegar al Tramo Sur de la línea 3 de Metro con el paso por Bellavista bajo lupa

La ampliación del Metro de Sevilla está cada vez más cerca. Mientras que el Tramo Norte de la línea 3 está en construcción desde hace meses, el proyecto del Tramo Sur, aunque más lentamente, también marcha.

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, órgano encargado de construir esta infraestructura, presentó el pasado 15 de octubre el estudio de alternativas del trazado de este último tramo. Esta fase consiste en decidir cuál es la mejor opción para el diseño.

Posteriormente, se abrió un plazo de 30 días para que todo sevillano pudiera mandar las alegaciones que considerase competentes.

El periodo ha finalizado este martes con el foco puesto en un punto clave: el tramo que pasa por los barrios de los Bermejales y Bellavista hasta llegar a la SE-30, unión con la que se pretende conectar a los vecinos con el Hospital Valme.

Este se trata de un punto que ha dado mucho de qué hablar y que incluso ha sido el responsable de manifestaciones vecinales.

El polémico tramo

¿La razón? la parte del recorrido que cruza Los Bermejales y Bellavista iría en superficie y no soterrada, como es el caso del tramo que parte desde el Prado de San Sebastián, el comienzo del mismo.

Desde que se conoció que el trazado del Metro de Sevilla iría al estilo tranvía a la altura de los citados barrios, los vecinos de este han presentado alegaciones, han convocado protestas e incluso se han reunido con representantes de la Consejería de Fomento y del Ayuntamiento de Sevilla.

El pasado lunes tuvo lugar un encuentro entre la plataforma vecinal Metro sí, pero bien -formada por habitantes de la zona de Los Bermejales- y Eduardo Gutiérrez, director general de Infraestructuras de la Junta de Andalucía, y Álvaro Pimentel, delegado del distrito y de Movilidad del Consistorio hispalense.

De este encuentro, señala Sergio Robles, de la plataforma vecinal Metro sí, pero bien, a EL ESPAÑOL de Sevilla han "salido con buen sabor de boca" puesto que consideran que "la Consejería está por la labor de estudiar otras alternativas".

"Compromiso" de la Junta

Fuentes del departamento de Fomento aseguran que "hay un compromiso real" por parte de la administración pública de estudiar el polémico trazado y si es posible o no que esta parte vaya también soterrada.

Asimismo, señalan que "se va a estudiar si otras alternativas son viables" pero que este es un trabajo que "lleva su tiempo". "Nos marcamos el compromiso de llevar el metro a Bellavista y esto es algo que vamos a hacer escuchando a todos", señaló Fomento a través de sus redes sociales.

Por su parte, José Pablo Caballero, uno de los responsables de la plataforma, explica a este periódico cuáles son las razones de la negativa vecinal a la alternativa propuesta por la Junta de Andalucía.

Según señala este afectado, dicho trazado "parte el barrio en dos" al salir a la superficie en "el parque infantil" y "atravesar al igual que lo haría un tranvía una de las calles principales de Los Bermejales".

Además, destaca, el tramo por el que pasaría el Tramo Sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla "es una zona por la que pasan a diario muchos niños para ir al colegio" por lo que, de adoptar finalmente la principal opción "afectaría" a estos últimos.

Sobre el tema del soterramiento o no del metro a su paso por Bellavista se ha pronunciado hasta el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

12 paradas

El primer edil hispalense señaló en una entrevista en 7TV Sevilla que habría que ir viendo si finalmente el vagón iría en superficie o no pero que de ser así "no es tampoco una mala opción para la avenida de Bellavista".

Posteriormente celebró que "la palabra Bellavista aparezca en el proyecto" y que ha sido "el Gobierno de Juanma Moreno" el que lo "sacó".

Aunque el Tramo Norte de la Línea 3 de Metro -que va desde Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián- lleva meses en construcción, no será hasta, en principio, 2040 cuando el Sur quede completamente operativo, según informó la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

En cuanto al trazado, este irá desde el Prado hasta el Hospital de Valme gracias a un recorrido que contará con 12 paradas: La Borbolla, La Palmera, Villamarín, Avenida de Jerez, de Alemania, Palmas Altas-Ciudad de la Justicia y en el barrio, en los Jardines de la Alhambra, la Glorieta Presos de los Merinales, Bellavista y el Valme.