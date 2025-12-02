Un mismo médico habría firmado casi la mitad de las bajas de la Policía Local de Sevilla en lo que va de año

Uno de los médicos de la empresa privada Asisa habría firmado casi la mitad del total de las bajas de los agentes de la Policía Local de Sevilla en lo que va de año.

En concreto, de los más de 600 partes para justificar las ausencias laborales a lo largo de este 2025, alrededor de 290 procederían del mismo sanitario.

Fuentes de Asisa han confirmado a este periódico que el asunto "se está estudiando" y que por ahora no han apartado al médico de sus funciones.

No obstante, en un mensaje que, supuestamente, habría enviado el médico afectado el mismo señala que ha sido informado de que "no realice" las revisiones medicas "hasta nueva orden a todos los asegurados" del Consistorio hispalense.

Fuentes municipales aseguran a EL ESPAÑOL de Sevilla que el Consistorio "no tiene autoridad para solicitar que un médico deje de atender a asegurados".

Sin embargo, en el texto enviado por el facultativo asegura que "el Ayuntamiento, como tomador del seguro, le ha pedido a Asisa que el médico deje de ver a los funcionarios en activo por el gran número de bajas que se producen".

La noticia ha sido adelantada por ABC de Sevilla y viene en un momento de choque entre los agentes de la Policía Local y el Ayuntamiento de Sevilla después de que casi el 70 por ciento de los efectivos no se presentaran a sus puestos de trabajo el pasado fin de semana, marcado por el encendido del alumbrado público de la Navidad y el gran derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis. Por su parte, el Ayuntamiento está estudiando actualmente estas bajas.

El facultativo pertenece al personal de la compañía Asisa, la empresa contratada por el Consistorio sevillano para la asistencia sanitaria de la plantilla municipal.

Supuestamente, el médico habría firmado unas 600 bajas laborales en lo que va de año, cuando el resto de sus compañeros habrían registrado menos de 10.

Habría sido el propio facultativo el que se ha encargado de informar de lo sucedido a través de un mensaje.

Plan de Emergencias Nivel 1

El pasado jueves, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, activó el Plan de Emergencias Nivel 1 ante el rechazo de los sindicatos de la Policía Local y los grupos municipales de la oposición al Plan de Navidad presentado por el primer edil.

El nuevo dispositivo obligaba a los efectivos policiales a trabajar horas extras durante las próximas fiestas. En concreto, toda la plantilla estaría operativa en turnos diarios de tres días.

La decisión del Consistorio no gustó a los sindicatos, quienes han asegurado que están estudiando vías penales para el alcalde.

Ante esto, fuentes municipales aseguran a este periódico que los mecanismos que se están implementando son legales.

La decisión del Ayuntamiento de activar el dispositivo de emergencias se tomó tras una Junta Local de Seguridad con "carácter extraordinario y de urgencia" a la que asistieron representantes del Gobierno central, Policía Nacional, Policía Local y demás autoridades.