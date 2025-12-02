La línea 1 del Metro de Sevilla contará con 5 nuevos trenes en dos años gracias a una inversión de casi 25M€ de la Junta

La Línea 1 del Metro de Sevilla contará con cinco nuevos trenes dentro de dos años. El aumento de la flota, que llegará así a las 26 unidades, se debe a una inversión de casi 25 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.

La nueva incorporación la ha anunciado este martes la sociedad concesionaria de la administración pública encargada de la construcción y la explotación de la Línea 1. Este servicio ha visto incrementado su número de viajeros en un 33 por ciento en cinco años.

De esta forma, se logra una reivindicación histórica de la asociación Sevilla quiere metro a la vez que se contribuye a "hacer frente a la evolución de la demanda de viajeros en los últimos años".

Y es que la gran afluencia de pasajeros en el Metro de Sevilla no se da únicamente en fechas clave como puede ser la Feria de Abril o la Semana Santa, sino que tras la pandemia del Covid-19, el metro "ha registrado un crecimiento por encima del umbral de los 17 millones de usuarios anuales previos" al citado periodo.

Una nota emitida por la Junta señala que el aumento de la flota se hace a requerimiento de la Agencia de Obra Pública y contempla una inversión de alrededor de 25 millones de euros.

Después de que se aprobase la operación de compra de estas unidades, la entidad de Metro de Sevilla trabaja ahora en la formalización del contrato de fabricación y suministro del nuevo material móvil.

Los plazos para su entrega y puesta en marcha rondan los 24 meses, por lo que no será hasta dentro de dos años cuando la flota de trenes de la línea 1 aumente.

La Consejería de Fomento ha señalado que el incremento se debe a "una tendencia que se ha visto también favorecida por las bonificaciones estatal y autonómica al precio de los títulos de viaje recurrentes bonos multiviajes desde el año 2022".

Superados los 20M de usuarios

El crecimiento de la demanda se ve reflejado en los datos. En concreto, en 2023 la cifra se elevó a más de 20 millones de pasajeros y en 2024 superó los 22,6.

Se trata de un incremento del 33 por ciento frente al umbral de demanda previo al Covid-19. En este periodo, el número total era de 16,99 millones.

"Se trata de un crecimiento significativo que no estaba contemplado en el contrato de concesión administrativa de la Línea 1 del suburbano para este periodo".

Desde la consejería apuntan a que "el abaratamiento de los títulos de viaje, a raíz de los decretos aprobados y prorrogados desde 2022 para la bonificación de los bonos multiviaje ha contribuido, entre otros factores, como la propia competitividad del servicio de la Línea 1, a esta demanda excepcional".