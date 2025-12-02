Francisco Arquillo dará una conferencia para explicar la polémica restauración de la Macarena el próximo viernes

Francisco Arquillo dará una conferencia titulada Información del tratamiento conservador (mantenimiento) realizado en junio de 2025 a la imagen de la Esperanza Macarena para explicar la sonada restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena el pasado mes de junio.

El acto tendrá lugar el próximo viernes en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla a las 19:00 horas.

La charla del restaurador se anuncia menos de una semana después de la celebración de las elecciones a Hermano Mayor de la hermandad, comicios en los que ha resultado ganador Fernando Fernández Cabezuelo.

Además, la explicación coincide también con el anuncio por parte de Pedro Manzano de que la talla volverá al altar entre la primera y la segunda semana de diciembre.

Manzano está al mando del equipo de profesionales del IAPH que trabajan en la nueva intervención de la dolorosa. El mismo ha asegurado estar "muy satisfecho" con el resultado final.

La única vez que Francisco Arquillo se ha pronunciado públicamente sobre la sonada intervención fue en el turno de ruegos y preguntas durante el Cabildo extraordinario celebrado por los hermanos de la congregación para decidir si la virgen se volvía a intervenir o no.

En aquella ocasión, Arquillo defendió que su equipo no se extralimitó en los trabajos de conservación de la dolorosa y se disculpó ante los fieles por el daño ocasionado.

Sin embargo, el informe del IAPH concluyó que el restaurador sí se había extralimitado en sus funciones y que a la Macarena no solo se le hizo una limpieza.

Asimismo, el texto subrayó la ausencia de la supervisión durante el proceso por parte de profesionales en la materia.

Por esta razón, tras el Cabildo se decidió que sería un equipo de profesionales de la mencionada institución el encargado de volver a restaurar a la virgen bajo la dirección de Pedro Manzano.

Ahora, el que ha sido el restaurador de confianza de la hermandad sevillana dará una sesión académica en la que apuntará, con detalle, cuál fue el tratamiento que recibió la que es una de las grandes devociones de Sevilla y que tanto dio de qué hablar.