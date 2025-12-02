Destapan en Sevilla un fraude de 60 empresas de más de 6M€ a la Seguridad Social: hay 22 detenidos y 16 investigados

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. EP Sevilla

La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 6 millones de euros en la provincia de Sevilla. La operación se ha saldado con la detención de 22 y se continúa investigando a otras 16 por delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución.

El operativo, destaca el mencionado cuerpo en un comunicado, ha conseguido desmantelar diversos entramados empresariales que utilizaban personas y empresas con fines defraudatorios.

Alrededor de 60 entidades dedicadas principalmente a la construcción y a la hostelería están vinculadas con los hechos.

En el dispositivo han trabajado conjuntamente la Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social.

La investigación comenzó el pasado mes de junio, después de que los agentes se percataran de la existencia de una serie de entramados empresariales en la provincia andaluza que, supuestamente, se dedicaban a defraudar las cotizaciones sociales así como a la frustración de la recaudación de la Tesorería General.

Uso de empresas 'pantalla'

Para esclarecer lo ocurrido, los agentes estuvieron durante varios meses haciendo análisis financieros, fiscales, laborales y societarios a más de 60 empresas y 50 personas.

Gracias a estas investigaciones, los efectivos lograron identificar patrones delictivos comunes como el impago sistemático de cuotas a la Seguridad Social así como la creación continuada de empresas 'pantalla' o 'limpias'.

Estas últimas son unos mecanismos que se usan para aparentar actividad legal, pero en realidad sirven para ocultar al verdadero dueño, mover dinero o desviar fondos. De esta forma, los implicados conseguían evitar embargos.

Los supuestos defraudadores también se dedicaban al trasvase de trabajadores o clientes entre distintas entidades del mismo grupo, ocultaban el patrimonio con la ayuda de familiares o testaferros y no presentaban las cuentas y operaciones de facturación cruzada entre las empresas.

Fue durante el pasado mes de septiembre cuando los agentes, una vez hechas todas las investigaciones necesarias y recopilada la información, consiguieron llevar a cabo ocho explotaciones operativas.

Gracias a estas se ha conseguido confirmar un perjuicio a la Seguridad Social que supera los seis millones de euros.

Además, se ha procedido a la detención de 22 personas y, actualmente, la Policía Nacional investiga a otras 16.

La red empresarial desmantelada estaba compuesta por más de 60 sociedades dedicadas a diferentes sectores, principalmente la hostelería y la construcción