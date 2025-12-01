Sevilla afronta un 'súper mes' de abril con Semana Santa, Feria, MotoGP y final de Copa del Rey pendiente de fecha definitiva

Sevilla acoge en abril de 2026 la Semana Santa, la Feria de Abril y la final de Copa del Rey EP

La ciudad de Sevilla afronta en 2026 un 'súper mes de abril' por la coincidencia de diferentes eventos que condicionarán la movilidad, el turismo y la seguridad. El anuncio de que la final de la Copa del Rey se celebrará el 25 de abril, a priori, en La Cartuja coincide con el sábado de Feria y con el Gran Premio de Motociclismo de Jerez.

El alcalde, José Luis Sanz, negocia adelantar el partido porque "sería compatible" un sábado de Feria y una final de este tipo en el caso de que no coincidiera con las motos en Jerez.

El primer edil reconoce que este evento jerezano "demanda mucha Guardia Civil y Policía Nacional que hace falta para controlar los accesos al estadio de La Cartuja".

Sanz explica que están buscando fechas alternativas, pero todo depende de que La Liga atrase o adelante alguno de los partidos. Las dos opciones sobre la mesa son el 18 o el 11 de abril.

La decisión final depende de la competición liguera y de la organización de todos los organismos implicados. Las opciones son limitadas, ya que esta temporada el calendario está más apretado por la celebración del Mundial de Fútbol el próximo verano.

La última final celebrada en Sevilla, el 26 de abril, generó un impacto económico de entre 75 y 90 millones de euros y atrajo a 110.000 visitantes.

Seguridad

Desde la Subdelegación de Gobierno en Sevilla señalan que "pueden movilizar agentes de la Policía de cualquier parte de España y reforzar la plantilla lo que haga falta".

Sin embargo, reconocen que "es complicado gestionar la feria, con decenas de miles de personas juntas y el partido, con mucha asistencia y relativamente cerca".

También han recordado que la plantilla de la Policía Local "no llega a los 1.000 agentes" y que el partido podría ser declarado de alto riesgo, lo que "complicaría aún más las cosas".

Semana Santa

La Semana Santa será el primer evento que se desarrolle en abril. El Domingo de Ramos será el 29 de marzo y el Domingo de Resurrección, el 5 de abril.

El alcalde destacó durante el balance de la última Semana Santa que el Miércoles Santo fue "el día de mayor afluencia en la capital hispalense" y que el impacto económico alcanzó los "500 millones de euros".

Según los datos de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, la Semana Santa de 2025 registró una media de 86% de ocupación entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Asimismo, reconocen que la de 2026 "es imposible de saber".

Feria de Abril

El "Pescaito" de la Feria de Abril 2026 se celebrará el lunes 20 de abril y la Feria finalizará el domingo 26. Esta edición coincide, ahora mismo, con la final de la Copa del Rey si no hay cambio de fecha.

En la edición de 2025, "la noche del viernes y sábado alcanzó un 80% de ocupación hotelera", un dato que crecerá si finalmente coincide con el desenlace del torneo. "Habrá un lleno entre los dos eventos", aseguran desde la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia.

Para 2026, el Ayuntamiento de Sevilla ya presentó el diseño de la portada, que corre a cargo de Davide Gambini, creador también de la portada de 2024. Está inspirada en el pabellón de Portugal de la Exposición de 1929 y en los azulejos del Cenador de Carlos V del Alcázar para conmemorar el quinto centenario de la boda del emperador con Isabel de Portugal.

GP de Jerez

El Gran Premio de MotoGP de Jerez se celebrará del viernes 24 al domingo 26 de abril. El evento cerró 2025 con una asistencia de 224.420 personas, lo que supuso un aumento del 19,20% respecto al año anterior. El circuito de velocidad se encuentra a una hora en coche desde el centro de Sevilla.

Esa misma edición de las motos también coincidió con la final de la Copa del Rey que disputaron Barcelona y Madrid el pasado 26 de abril de este año.

Impacto hotelero

"Esperamos que en la fecha en la que se haga finalmente la final de la Copa, el lleno será técnico, es decir, completo", han dicho desde la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia a EL ESPAÑOL de Sevilla. Este término se utiliza en el sector del turismo cuando la ocupación hotelera supera el 95% en la ciudad.

Recuerdan que este comportamiento se ha repetido cada año que Sevilla ha acogido este torneo: "Incluso se llenan los hoteles de la provincia o de Huelva o Cádiz", destacan.

También añaden que "se va a reforzar el personal", porque "en el mes de abril se amplía siempre de por sí, al ser temporada alta, y por la Copa más".

Los precios también subirán: "Cuando hay un evento los precios suben porque se sabe que se van a llenar los hoteles", explican.