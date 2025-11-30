La calle Castilla reabre al tráfico este lunes después de cambiar el firme de adoquines: así queda el tráfico

La calle Castilla, en Triana, se abre de nuevo al tráfico en su totalidad este lunes 1 de diciembre. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento, que ha cambiado el adoquinado de esta vía, una de las arterias principales del barrio.

Las obras se han realizado para cambiar el firme entre las calles Alvarado y Procurador, lo que ha obligado a cortar el paso de vehículos por esta calle que comunica gran parte del barrio y, de forma directa, Puerta Triana con el Altozano.

Las obras, recuerdan fuentes del Consistorio, empezaron el pasado 14 de octubre. Acaban, según plazo previsto, justo antes de la Navidad.

El tráfico, una vez reabierta la calle Castilla, queda como estaba antes de su cierre. Eso afecta tanto al sentido del tráfico como a sus entradas y desvío. No cambia tras las obras.

Las obras han tenido una duración de unos dos meses aproximadamente, plazo previsto por el Ayuntamiento.

Asimismo, han contado con un presupuesto cercano a los 70.000 euros, dedicados a mejorar el "estado de las calzadas, más seguridad en la circulación y una imagen más cuidada de una de las vías más emblemáticas de Triana", según enmarcó el delegado del distrito, Manuel Alés, el pasado octubre.