Las elecciones más abiertas de La Macarena: tres candidatos, casi 14.000 votantes y la polémica restauración

La Macarena celebra elecciones este domingo. Las más abiertas de su historia reciente, con 3 candidatos y sin favoritos claros; las más polémicas por la restauración de la Virgen; las más mediáticas por esas dos cuestiones.

En los comicios están llamados a votar casi 14.000 hermanos. Son los que tienen al menos un año de antigüedad y están al corriente de pagos. Deben decidir entre los tres candidatos que aspiran a dirigir una de las hermandades más conocidas de Sevilla.

Se trata de José Luis Notario Rocha, Fernando Fernández Cabezuelo y Pedro Ignacio García Rivero. Tres formas diferentes de entender la hermandad y con propuestas diversas.

Las votaciones se abren a las 10 de la mañana de este domingo. Estarán abiertas hasta las 20.00 horas. Entonces empezará el recuento, que fuentes de la hermandad esperan que se termine tarde por la noche.

Las mesas están organizadas por apellidos y la hermandad ha dispuesto hasta cuatro cabinas para que quienes no se sientan cómodos votando en público tengan privacidad.

Candidatos

Pero, ¿quiénes se presentan?

Está José Luis Notario, quien ejerce en la Junta de la hermandad hace 12 años. Supone una continuidad que fuentes de la hermandad matizan. Sí, ha estado con los equipos anteriores, pero es un candidato que no está alineado con lo que había hasta ahora.

Fernando Fernández Cabezuelo, por su parte, sí supone una ruptura clara con los últimos gobiernos de la hermandad. Es alternativa al continuismo, algo que, dadas las circunstancias, puede tener cierto eco.

Para Pedro Ignacio García Rivero, tercer candidato, la basílica es conocida. Ha sido prioste, ha estado encargado de restauraciones del patrimonio... Es la opción de la unidad. Ni ruptura ni continuidad.

Las elecciones en la hermandad de La Macarena, como ocurre en La Esperanza de Triana, El Gran Poder o Los Gitanos, tienen repercusión más allá de la vida de hermandad. Son, además de organizaciones religiosas, estructuras de la sociedad civil que movilizan personas y fondos para su sostenimiento y para la ayuda.

En este caso, las elecciones a hermano mayor de La Macarena vienen marcadas por una cuestión que se hizo asunto de debate público en toda España, trascendiendo lo sevillano: la restauración de la imagen de la Virgen.

El mal resultado de los primeros retoques que se hicieron a la imagen supusieron un punto de inflexión en la hermandad, que ya tenía el proceso electoral en ciernes.

Ahora, con las votaciones de este domingo, está por ver cómo afecta la cuestión y quién deciden los hermanos que debe gestionar la situación. Porque, cabe recordar, el asunto no está zanjado.

La Virgen, se espera, volverá al culto en los primeros días de diciembre. Llegará después de nuevo hermano mayor. Pero en los tribunales el asunto tiene aún recorrido.