El Ayuntamiento prevé que la Ciudad de los Niños del Prado de San Sebastián abra en junio de 2026 con entrada gratuita

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha el proyecto de la Ciudad de los Niños ubicada en el Prado de San Sebastián con la aprobación de la licitación. El Consistorio prevé que esté terminada en junio de 2026 y ha señalado que la entrada será gratuita.

Así lo han informado este viernes el portavoz del equipo municipal y delegado de Hacienda, Juan Bueno, en una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. Durante la misma también ha estado presente la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón.

La anunciada es la primera fase de la futura Ciudad de los Niños, que cuenta con un presupuesto de más de 950.000 euros y tendrá unas dimensiones de 34 metros cuadrados y con una altura que llegará a los 15.

Esta primera etapa se centrará en el ámbito "Sevilla y sus fiestas", ubicado en la gran plataforma central del Prado.

Aquí se instalará el elemento más representativo del proyecto: una gran estructura de juego que recrea la histórica Pasarela de la Feria de Abril, la que estuvo en la calle San Fernando entre finales del siglo XIX y principios del XX.

La estructura será accesible y jugable hasta los 10 metros e incluirá toboganes, pasarelas, redes de trepa, rocódromos, tirolinas, juegos sensoriales y zonas de interpretación y reunión para fomentar la creatividad y el juego compartido.

A ambos lados de esta estructura central se instalarán dos áreas tematizadas, cada una de unos 350 metros cuadrados, dedicadas a la Feria, la Semana Santa y las fiestas de los barrios, con elementos dinámicos que, según ha señalado el Consistorio, "estimulan la actividad física, la imaginación y la interacción social".

El objetivo del ayuntamiento hispalense es "crear un gran espacio de juego inclusivo" que contará con "itinerarios accesibles, actividades a un único nivel, elementos multisensoriales y zonas pensadas específicamente para que niños con y sin discapacidad puedan jugar juntos en igualdad de condiciones".

Una vez finalizado el proceso de licitación y adjudicación, la empresa encargada de la construcción de la obra tendrá nueve meses para ejecutarla: un mes para presentar el proyecto definitivo y ocho meses para el suministro e instalación de todos los elementos.

La Ciudad de los Niños se desarrollará por fases. Después de la actual, con el foco puesto en Sevilla y sus fiestas, llegará el turno de El río Guadalquivir, El descubrimiento de América, Mi ciudad, Mi pueblo, El bosque mediterráneo y la jungla, "y un espacio específico para Los Peques".

Más proyectos para los niños

Actualmente, hay otros desarrollos destinados al disfrute de los niños que cuentan con una inversión total de cinco millones de euros.

Estos son los parques de la plaza Farmacéutica Margarita González, Parque de la Buhaira y en el Parque de la Rosaleda.

También el del Paseo del Europa y la Fernanda Calado Rosales, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca.