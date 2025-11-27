Sevilla apura a contrarreloj su Plan de Navidad con una Junta Local de Seguridad después de que el Pleno lo rechazara

El Plan de Navidad propuesto por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el Pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles puso de acuerdo a todos los grupos de la oposición: PSOE, Vox y Con Podemos e IU dictaminaron un rotundo 'no' al operativo del primer edil quedando este rechazado a menos de dos días de su comienzo.

Después de intensas semanas de negociaciones con grupos políticos y sindicatos de la Policía Local, llega la siguiente pregunta ¿Y ahora qué?

Pues bien, el primer edil ha convocado este jueves una Junta Local de Seguridad de carácter "extraordinario y urgente" para decidir cuál será finalmente el operativo.

Fuentes municipales señalan a EL ESPAÑOL de Sevilla que la prioridad es sacar el plan adelante y para ello "se sigue trabajando".

En paralelo, se remiten a las declaraciones del alcalde el pasado martes durante la presentación de la programación navideña.

"Responsabilidad del resto de grupos"

En concreto, Sanz apeló a la "responsabilidad del resto de grupos políticos" y a la "vocación de servicio y profesionalidad" de los agentes de la Policía Local.

Asimismo, después de que el dispositivo especial para estas fiestas se rechazara, defendió que el Gobierno municipal seguiría "trabajando para que los sevillanos puedan disfrutar de la Navidad y garantizar la seguridad".

Dicho esto, desde el Consistorio apuntan a que, si no queda más remedio, el plan se tendrá que hacer por decreto.

El pasado miércoles se celebró el Pleno municipal extraordinario con dos únicos puntos en el orden del día.

El primero hacía referencia a la aprobación de la bonificación a los agentes de la Policía Local y los bomberos de Sevilla por las horas extras ya realizadas.

El mismo consiguió salir adelante con el 'sí' del grupo municipal del PP, la abstención del de Vox y los votos en contra de la izquierda, tanto del PSOE como de Con Podemos e IU.

Cambio de opinión

De esta forma, el equipo de gobierno de José Luis Sanz pagará más de 4,9 millones de euros a los bomberos y agentes de policía por las horas extras realizadas en 2024 y 2025.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, durante la votación del segundo punto del orden del día -aprobar el plan de Navidad con una cuantía de más de 5,6 millones de euros-, los concejales de Santiago Abascal espetaron un 'no', a pesar de que fue este grupo el que solicitó la celebración de un Pleno extraordinario "para tratar el asunto como se merece".

Según señalan fuentes de dicha formación a este periódico, la intención de Vox era abstenerse para que así saliese adelante el operativo propuesto por el equipo 'popular'.

No obstante, la decisión tomó un rumbo completamente diferente "después de reuniones, por separado, con todos los sindicatos de la Policía Local, expertos, antiguos mandos y el propio Gobierno". No obstante, el plan "no convenció". Además, sostienen que "nada se habría solucionado" con la abstención.

Por su parte, el PSOE afeó que el equipo de Sanz "no se reuniese" con él para tratar el gasto del Plan de Navidad, mientras que Con Podemos e IU aseguró que su voto "no es contra de un plan que sabemos es necesario" sino contra "la forma de gobernar".

En paralelo, desde la Policía Local -que mientras se celebraba el Pleno protagonizaba una manifestación frente el Ayuntamiento- aseguran que "el problema es que el Ayuntamiento no le está poniendo coto a los eventos".

Los detalles del Plan de Navidad

Pero, ¿cuál era el plan planteado por el Ayuntamiento de Sevilla? El portavoz del PP municipal y concejal de Hacienda, Juan Bueno, señaló que el dispositivo "siempre ha empezado en torno al 19 o 20 de diciembre, exceptuando el año pasado, que se tuvo que adelantar por a la procesión Magna".

Ahora, el Consistorio pretendía "hacer un mix". De esta forma, la presencia de los agentes en las calles se adaptaría a la afluencia de personas en la ciudad, siendo el próximo sábado 29, día del encendido navideño, uno de los días clave.

Dicho plan contaba con una cuantía de más de 5,6 millones de euros, una cantidad que, en palabras del alcalde sevillano, es lo que el Ayuntamiento "se puede permitir".

Alrededor de una duración de 20 días del Plan de Navidad es también lo que el Gobierno municipal se puede permitir -cabe destacar que el año pasado el operativo se prolongó durante alrededor de 40 días-.

La razón es que ya se ha llegado "al tope" que establece la normativa vigente debido a la gran cantidad de eventos que se celebran en la ciudad a lo largo del año.

En este sentido, José Luis Sanz señaló que es "la forma de ser de los sevillanos". "Vivimos en la calle y eso no nos lo va a tocar nadie", aseguró.