El Real Alcázar se prepara para la Navidad con un programa nunca visto y con el foco en Sorolla y conciertos líricos

El Real Alcázar se prepara para acoger la Navidad. A menos de dos días para que Sevilla dé el pistoletazo de salida con el encendido de la decoración navideña el próximo sábado 29 de diciembre, el emblemático monumento ha presentado su programación para las próximas fiestas, la "más amplia y ambiciosa celebrada", según señala el Ayuntamiento.

Las dos principales novedades de este año ponen el foco en uno de los estilos musicales que más presente ha estado en la ciudad durante los últimos meses.

La lírica vuelve a ser una de las grandes protagonistas, esta vez con el nuevo ciclo Embajadores de la Navidad.

Se trata de un programa que tendrá lugar en el Salón de los Embajadores y que traerá a "primeras figuras" de la ópera: Ainhoa Arteta, Ismael Jordi y Juan Jesús Rodríguez.

Por otro lado, llega a la capital andaluza la exposición Sorolla en el Alcázar de Sevilla, que ya ha pasado por varios puntos de España. Esta se inaugurará el 16 de diciembre y se podrá disfrutar hasta el próximo 1 de marzo.

La planificación ha sido ideada y organizada íntegramente por el equipo del Real Alcázar, bajo la dirección de su directora-gerente, Ana Jáuregui.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha subrayado que se trata de un programa que busca convertir a los Alcázares en "un espacio vivo que ofrece actividades de enorme calidad" y ha resaltado el "esfuerzo extraordinario" para presentar estas actividades.

Embajadores de la Navidad

Lugar: Salón de los Embajadores

Salón de los Embajadores Fecha: 4 de diciembre Ainhoa Arteta; 11 de diciembre Ismael Jordi y 18 de diciembre Juan Jesús Rodríguez. Todos a las 20:00 horas

4 de diciembre Ainhoa Arteta; 11 de diciembre Ismael Jordi y 18 de diciembre Juan Jesús Rodríguez. Todos a las 20:00 horas Cómo conseguir las entradas: a través de la taquilla del Patio de Banderas a las 18:00 horas del 1, 8 y 15 de diciembre para los conciertos de Ainhoa Arteta, Ismael Jordi y Juan Jesús Rodríguez respectivamente.

a través de la taquilla del Patio de Banderas a las 18:00 horas del 1, 8 y 15 de diciembre para los conciertos de Ainhoa Arteta, Ismael Jordi y Juan Jesús Rodríguez respectivamente. Precio: gratis

Ciclo musical en el Salón de los Tapices

Lugar: Salón de los Tapices

Salón de los Tapices Fecha: 13 de diciembre a las 18:30 horas el concierto de tubas; 14 de diciembre a las 18:30 horas el Coro de campanilleros de Bormujos; 20 de diciembre a las 18:00 horas el Coro de la Hermandad de la Hiniesta; el 22 de diciembre a las 20:00 horas el Concierto del Ateneo con la Banda Sinfónica Municipal; 23 de diciembre a las 18:30 y 20:30 horas la doble función de zambomba.

13 de diciembre a las 18:30 horas el concierto de tubas; 14 de diciembre a las 18:30 horas el Coro de campanilleros de Bormujos; 20 de diciembre a las 18:00 horas el Coro de la Hermandad de la Hiniesta; el 22 de diciembre a las 20:00 horas el Concierto del Ateneo con la Banda Sinfónica Municipal; 23 de diciembre a las 18:30 y 20:30 horas la doble función de zambomba. Precio: gratis

Sorolla en el Alcázar de Sevilla

Fecha: del 16 de diciembre al 1 de marzo de 2026.

del 16 de diciembre al 1 de marzo de 2026. Colaboración entre el Patronato del Real Alcázar, la Fundación Museo Sorolla y la Fundación Bancaria Unicaja.

Venta de dulces

Fecha: del 5 al 8 de diciembre

del 5 al 8 de diciembre Lugar: el Real Alcázar

Visita de SS.MM los Reyes Magos de Oriente