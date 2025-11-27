La Campana estará completamente abierta al tráfico y a los peatones para el Heraldo y las Cabalgatas

El cortejo del Heraldo por las calles de Sevilla en 2024. José Manuel Vidal / EFE

La Campana recupera desde este viernes 28 de noviembre parte de su pulso habitual, pero estará completamente abierta tanto al tráfico rodado como al paso peatonal para el Heraldo y las Cabalgatas de Reyes Magos. Así lo confirman fuentes del Ayuntamiento de Sevilla a EL ESPAÑOL.

Explican que el motivo por el que, de momento, solo se ha habilitado un tramo concreto se debe al "fraguado del adoquín", un proceso que suele prolongarse alrededor de un mes. Sin embargo, afirman que "para la llegada del Heraldo y de las Cabalgatas la zona estará completamente habilitada".

Junto a la Campana, también estará disponible para el tránsito la calle Santa María de Gracia, esencial para el recorrido del cortejo del día 4 de enero.

Tras dos meses de obras, una de las zonas más transitadas del centro de Sevilla vuelve a abrirse al paso peatonal, un alivio para vecinos, comerciantes y visitantes justo en el arranque de la campaña de Navidad.

El tramo actualmente operativo comprende el segmento que va desde la Plaza del Duque hasta la calle peatonal Capataz Rafael Franco.

Aunque no se trata de la apertura completa, sí es suficiente para evitar los rodeos que durante las últimas semanas se habían convertido en rutina para cientos de personas que intentaban atravesar la zona.

Concentración de comercios

Este espacio, además, es especialmente sensible por la alta concentración de comercios que lo rodean, desde el Corte Inglés del Duque hasta buena parte del tejido comercial de la calle Velázquez. Con la inminente llegada de diciembre, la habilitación de este tramo se vuelve especialmente oportuna.

Los trabajos en la Campana han obligado a modificar itinerarios y a desplazar el flujo natural de peatones hacia calles colindantes que, en muchos casos, no estaban preparadas para absorber tal volumen de tránsito.

La reapertura parcial devuelve a este enclave su papel como vía de conexión esencial entre Sierpes, la Plaza del Duque y las arterias peatonales que usualmente registran su mayor intensidad durante la campaña navideña.

Más allá del movimiento diario en el centro, la reapertura tiene una incidencia directa en dos citas multitudinarias. El Ateneo de Sevilla confirmó el pasado 26 de noviembre los recorridos tanto del Heraldo como de la Cabalgata de Reyes Magos, y en ambos casos el paso por la Campana —cuando ya esté completamente abierta— es imprescindible.

Grandes eventos

El Heraldo, que saldrá a las calles el 4 de enero, atravesará la zona dos veces: a la ida y a la vuelta. El cortejo partirá de Orfila y continuará por Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia y Campana para después adentrarse en Sierpes y Sagasta. Tras completar su amplio recorrido, regresará por el mismo itinerario en sentido inverso hasta volver a Orfila.

Pese a que la zona estará completamente habilitada al paso, desde el Ayuntamiento recuerdan que, para este evento, no es necesario el tráfico rodado, ya que "solo llevan los caballos".

Con todo y con eso, se trata de un evento que solo el año pasado concentró a 40.000 personas, según declaraciones de Emilio Boja Malavé, presidente del Ateneo, a EL ESPAÑOL de Sevilla, por lo que se necesita de un gran espacio para poder disfrutar del cortejo, algo que sería complicado con las vallas de las obras.

En cuanto a la Cabalgata de Reyes Magos, su paso por la Campana será único pero igualmente simbólico, al tratarse de un itinerario no circular. Llegará a este punto después de pasar por Feria, Correduría, plaza de Europa y Trajano, al enfilar la Plaza del Duque, la Campana, O’Donnell y la Magdalena.

Según los datos facilitados por el Ateneo, en 2024 el cortejo de Sus Majestades reunió a entre 930.000 y 950.000 personas, motivo por el que también debe discurrir por espacios amplios que permitan comodidad y disfrute a los que la presencian.

Con la apertura parcial de estos días y la garantía municipal de que la zona estará completamente operativa para los grandes eventos de enero, el centro de Sevilla encara las semanas navideñas con una mayor fluidez. Un impulso necesario para vivir estas fechas con la normalidad y la intensidad que caracterizan a la Navidad en la ciudad.