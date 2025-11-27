El Ayuntamiento activa el Plan de Emergencias nivel 1 y obliga a la Policía Local a trabajar en Navidad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, preside la sesión extraordinaria y urgente de la Junta Local de Seguridad de Sevilla. EP. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido decretar el Plan de Emergencias nivel 1 ante el rechazo del Plan de Navidad. A partir del 19 de diciembre, se activará el operativo vigente desde el 2004. De esta forma, los agentes de Policía Local tendrán que trabajar obligatoriamente durante las fiestas.

Así lo han informado este jueves el alcalde hispalense, José Luis Sanz, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, después de la celebración de una Junta Local de Seguridad con carácter "extraordinario y urgente" en la que se han reunido representantes del Consistorio, el Gobierno central, Policía Nacional, Guardia Civil y demás autoridades.

El alcalde ha señalado que, "ante el rechazo" del plan propuesto por parte de los sindicatos policiales, se ha optado por "decretar" el mencionado plan. Una opción "mucho más flexible", puesto que "permite movilizar a toda la plantilla de la Policía Local de Sevilla y al resto de servicios municipales" y con la que se busca "la seguridad de los ciudadanos" durante la Navidad.

Según el primer edil hispalense, con esta opción se podrá activar los servicios "dependiendo de las necesidades" de cada día, puesto que "no es lo mismo un 1 de diciembre que un 5 de enero".

El Plan de Emergencias nivel 1 comenzará a partir de este mismo jueves 27 de noviembre y no tiene fecha de finalización.

Actualmente no se sabe cuál será la cuantía del operativo, aunque "el límite será los 5,6 millones de euros" con los que contaba el Plan de Navidad inicial, aunque la cifra puede ser inferior.

Durante el operativo se habilitarán entre 400 y 500 agentes diarios en tres turnos dependiendo del día.

José Luis Sanz ha asegurado que "se vienen unos días complicados" debido a los próximos eventos que tendrán lugar en la ciudad: el partido "declarado de riesgo" de este jueves entre el Real Betis y el Utrecht, el encendido del alumbrado navideño el próximo sábado y el derbi entre los dos equipos hispalenses del domingo.

También el puente de la Constitución -fecha en la que Sevilla recibe una gran afluencia de visitantes- y demás eventos navideños.

Por su parte, Francisco Toscano ha asegurado que "no se ha planteado por parte del Ayuntamiento ni de la Junta Local de Seguridad que se aumente el número de agentes de la Policía Nacional".

Por su parte, los sindicatos policiales no han dudado en mostrar su "asombro" ante la elección del Consistorio y advierten de que "los compañeros y las compañeras de la Policía Local no están dispuestos a echar más horas extras y así no lo manifestaron".

Asimismo, aseguran que, "al menos desde CSIF", están "dispuestos a seguir negociando".

Rechazo unánime al Plan de Navidad

El pasado miércoles, el primer edil sevillano convocó una Junta Local de Seguridad de "urgencia" y "extraordinaria" después de que la oposición tumbase el plan propuesto por el Ayuntamiento en el Pleno municipal extraordinario solicitado por Vox.

Durante la presentación de la programación navideña, Sanz señaló que las negociaciones se harían "hasta última hora" y que de no llegar a un acuerdo, el plan se haría por decreto.

El operativo especial para las próximas fiestas contaba con un presupuesto de casi 5,7 millones de euros, una cifra que, en palabras del alcalde sevillano, era la que "el Ayuntamiento se puede permitir".

Asimismo, al contrario que el año pasado, que el plan tenía una duración de alrededor de 40 días, el de este año rondaría únicamente los 20, puesto que el Consistorio ya ha alcanzado el "tope legal" de horas extras que se les puede pagar a los agentes de la Policía Local por la cantidad de eventos que se hacen en la ciudad.

El rechazo en bloque de la oposición al plan propuesto por el Gobierno 'popular' obligó al equipo municipal a convocar una Junta Local de Seguridad de urgencia para decidir qué se haría finalmente.

