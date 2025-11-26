La Policía Nacional desmantela un punto de venta de drogas con armas de fuego en pleno centro de un pueblo de Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a vender cocaína en pleno centro de la localidad sevillana de Morón de la Frontera.

La operación, denominada Agüita, se ha saldado con la detención de diez personas y la incautación de diversas cantidades de dinero en efectivo, drogas y armas de fuego.

El dispositivo ha contado con dos fases de actuación, ambas con el foco puesto en labores contra el tráfico de drogas.

Las autoridades tuvieron conocimiento de esta situación después de recibir varias denuncias ciudadanas anónimas que se habían interpuesto a través del canal 'Contacta', la web oficial de la Policía Nacional destinada a informar de delitos a las autoridades manteniendo el anonimato.

Los agentes iniciaron la primera etapa de la investigación después de que alertaran de la existencia de un foco activo de venta de estupefacientes.

Registros domiciliarios

Una vez que se recabaron los primeros datos y tras comprobar que había una "intensa actividad" en el lugar señalado por los ciudadanos, los efectivos policiales confirmaron la veracidad de las denuncias.

Así, la Policía Nacional consiguió identificar cuál era el modus operandi usado por la organización además de las personas implicadas y los lugares en los que se almacenaba la droga. Además, dieron con los sitios a los que esta se distribuía y transportaba.

Después de llevar a cabo los registros domiciliarios pertinentes, se detuvo a cuatro personas y requisó dinero en efectivo, cocaína y armas de fuego.

La segunda fase del operativo tuvo lugar durante este mes de noviembre. La misma acabó con la detención de seis personas que "colaboraban activamente en la misma red de venta de drogas".

En una nota de prensa emitida por la Policía Nacional, el cuerpo señala la "creciente sensación de impunidad" con la que actuaban los detenidos.

Esto, según subrayan, estaba "afectando al clima de seguridad y tranquilidad habitual en el municipio".