La oposición hace pinza y bloquea el plan de Navidad del Ayuntamiento de Sevilla a solo tres días del alumbrado

Imagen de dos agentes de la Policía Local de Sevilla durante la Navidad. EP. Sevilla

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla celebrado este miércoles, ha rechazado el plan de Navidad para este 2025.

El operativo se ha rechazado con los votos a favor del grupo municipal PP y los votos en contra de los demás grupos políticos, PSOE, Vox y Podemos e Izquierda Unida. De esta forma, el Consistorio tendrá que buscar otras alternativas tan solo tres días antes del alumbrado navideño, que será el próximo sábado 29 de noviembre.

Durante el Pleno sí ha salido adelante el pago de las horas extras ya realizadas por los agentes y los bomberos durante el año pasado. Esta medida se ha aprobado con el 'sí' del PP municipal, la abstención de Vox y los votos en contra del PSOE y Podemos e Izquierda Unida.

El pasado martes, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, señaló que las negociaciones para llegar a un acuerdo durarían "hasta última hora".

Tal y como destacó Sanz, este año, el plan de Navidad será más corto que el del año pasado. Mientras que el de 2024 tenía una duración de alrededor de 40 días, el de 2025 tendrá en torno a 20.

¿La razón? La cantidad de eventos que se organizan en Sevilla han hecho que la ciudad llegue al límite de las horas extras que los ayuntamientos pueden pagar a los agentes de la Policía Local.

En este sentido, el primer edil hispalense señaló que la falta de acuerdo no era un problema económico, sino que era una cuestión de no ir en contra de la normativa vigente y apeló a la "vocación y profesionalidad" de los agentes para dar servicio durante las fiestas.

Asimismo, señaló que, en el caso de que no se llegara a un acuerdo, el plan de Navidad se haría por decreto.