El Gobierno movilizará a casi 400 agentes para el dispositivo de seguridad del derbi entre Sevilla y Betis el domingo

El Gobierno ha activado un dispositivo de seguridad con 396 efectivos de la Policía Nacional para el derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, que se disputará el domingo 30 de noviembre.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha explicado que el operativo se pondrá en marcha el sábado y permanecerá activo hasta la noche del domingo.

Toscano ha señalado que el servicio "permitirá un entorno seguro antes, durante y después del encuentro, especialmente en zonas sensibles como Nervión y los hoteles de concentración".

También ha afirmado que la Policía Nacional "mantendrá una vigilancia reforzada previa al encuentro para anticiparse a cualquier movimiento de grupos radicales".

Además, ha pedido a la afición "disfrutar del partido con civismo, contribuyendo a que el derbi se viva como una jornada de convivencia y deporte".

Comienza el sábado

El operativo comenzará el sábado en su Fase Precrítica, con unidades de Atención al Ciudadano y de Prevención y Reacción de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, junto a miembros de la Brigada Provincial de Información.

Estas unidades desarrollarán labores de control en los puntos de mayor afluencia de aficionados.

El domingo arrancará la Fase Crítica. Efectivos de la IV Unidad de Intervención Policial (UIP) protegerán los alrededores del estadio Ramón Sánchez Pizjuán y contarán con apoyo de la Unidad de Caballería en las zonas donde se concentren los aficionados.

La Policía Nacional también vigilará los hoteles de los dos equipos y del equipo arbitral y garantizará su traslado al estadio.

Cuando comience el partido, la UIP seguirá presente tanto en el interior como en el exterior del estadio.

La Unidad de Caballería continuará desplegada en los alrededores y supervisará junto a la Policía Nacional el trabajo del personal de seguridad privada. Al finalizar el encuentro, los agentes permanecerán en los alrededores del estadio para prevenir posibles incidentes.

Toscano ha destacado que este dispositivo contará con la colaboración de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, el Servicio de Emergencias 061 y Lipasam.

Betis contra Utrecht

Asimismo, el subdelegado ha informado del operativo entre el Real Betis Balompié y el Utrecht, que se disputará el próximo jueves 27 de noviembre en el estadio de La Cartuja y correspondiente a la quinta jornada de la Europa League.

Este servicio movilizará a 379 funcionarios de la Policía Nacional y desarrollará varias fases de seguridad antes, durante y después del encuentro. La vigilancia se reforzará en las zonas del Centro y Triana por posibles movimientos ultras.

La Fase Crítica incluirá protección en La Cartuja y en los hoteles de concentración, así como el acompañamiento de los equipos. La Policía Nacional mantendrá el control del interior y del exterior del estadio hasta que finalice su desarrollo.