La Cabalgata de Reyes Magos altera su recorrido por las obras en Sevilla y evitará pasar por Pagés del Corro y Génova

Varias carrozas durante la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla en el este año2025. Rocío Ruz - Europa Press

El Ateneo de Sevilla ha anunciado este miércoles importantes ajustes en los itinerarios de la Cabalgata de Reyes Magos del 5 de enero, que se verá obligada a sortear Pagés del Corro y Génova, y del Heraldo Real, que recorrerá la ciudad el 4 de enero de 2026

La entidad señala que los cambios se deben a las obras que actualmente afectan a distintas vías del casco urbano, lo que obliga a rediseñar algunos tramos para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los desfiles.

Según la información del Ateneo, el nuevo trazado de ida del Heraldo partirá de Orfila y continuará por Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes y Sagasta.

Desde allí avanzará hasta la Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina y Francisco Bruna, antes de dirigirse a la Plaza de San Francisco.

El cortejo seguirá por Hernando Colón, Alemanes, Placentines, la Plaza Virgen de los Reyes y la Plaza del Triunfo. El tramo final discurrirá por Fray Ceferino González y la Avenida de la Constitución hasta llegar al Ayuntamiento.

En el camino de regreso, el Heraldo atravesará la Plaza Nueva y continuará por Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell y Campana. Finalmente, el itinerario se cerrará regresando por Santa María de Gracia, Tarifa y Javier Lasso de la Vega, para concluir nuevamente en Orfila.

La principal variación respecto a ediciones anteriores se sitúa en el inicio y el final del recorrido. El Ateneo sustituye las calles Plaza de Villasís, Cuna y Plaza del Salvador por un itinerario alternativo que incluye Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Sierpes y Sagasta.

También se simplifica la vuelta eliminando el paso por Martín Villa y la propia Plaza de Villasís, acortando así la llegada al punto de partida.

El recorrido de la Cabalgata

La Cabalgata de Reyes Magos mantendrá en 2026 un trazado muy similar al de años anteriores. El cortejo saldrá, como es ya habitual, desde la Universidad de Sevilla, en la calle Palos de la Frontera, y avanzará por la Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León y Resolana.

Continuará después por Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, la Plaza del Duque, Campana, O’Donnell y la Magdalena. Estos puntos se encontraban en el punto de mira debido a las obras para la construcción del Tranvibús que está acometiendo el Ayuntamiento hispalense. El Consistorio anunció que para finales de noviembre estas calles estarían transitables, por lo que el cortejo podría trazar su recorrido habitual.

Desde la Plaza de la Magdalena el desfile seguirá por Murillo, San Pablo, Reyes Católicos y el Puente de Isabel II, alcanzando la Plaza del Altozano.

Ya en Triana, el Ateneo introduce la única modificación: se descarta el paso por Pagés del Corro y Génova, recuperándose el histórico recorrido por Esperanza de Triana y República Argentina antes de llegar a Plaza de Cuba.

A partir de ahí, la comitiva continuará por Asunción y Virgen de Luján, para dirigirse hacia la Glorieta de las Cigarreras, el Puente de los Remedios y la Glorieta de los Marineros Voluntarios. El final del itinerario será por el Paseo de las Delicias, Avenida de Roma y Palos de la Frontera.

Coordinación institucional

El Ateneo de Sevilla ha destacado que estas modificaciones han sido posibles gracias a la colaboración con el Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Fiestas Mayores y de Movilidad y Seguridad.

Ambas instituciones han analizado de manera conjunta los puntos afectados por las obras, las necesidades de tránsito y las medidas de protección necesarias.

Según subraya la entidad, el acuerdo alcanzado garantiza "no solo la seguridad, sino también el adecuado desarrollo de los desfiles", en un año en el que la planificación se ha visto condicionada por los trabajos urbanísticos en curso.