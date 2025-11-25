Sanz apela a la "vocación" y "profesionalidad" de la Policía Local de Sevilla para salvar el plan de Navidad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha apelado a la "vocación de servicio público y profesionalidad" de los agentes de la Policía Local en el caso de que no se consiga sacar adelante el plan de la Navidad. Asimismo, señala que en este caso, "habrá que hacerlo por decreto".

Asimismo, ha hecho un llamamiento al resto de grupos políticos para aprobar el operativo especial de cara a las próximas fiestas.

Sanz ha declarado que "la negociación -para el plan de la Navidad dura hasta última hora" y ha hecho hincapié en que se ha acortado dicho operativo puesto que "hay un tope legal" en cuanto al número de horas extras y productividades que se les puede abonar a los agentes locales.

En este sentido, el plan de la Navidad se ha recortado en número de días, pasando a ser 40 el año pasado a alrededor de 20 esta vez.

El problema, según el alcalde hispalense, "no es de disponibilidad económica ni de falta de presupuesto", sino el límite de horas extras y productividades que los ayuntamientos pueden pagar a la Policía Local al año.

Incrementar la plantilla

En el caso de Sevilla, el número de actividades culturales que se celebran, han hecho que se alcance el límite.

"Esto ha hecho que el plan de Navidad se tenga que adaptar a lo que podemos pagar", ha señalado el primer edil durante la presentación de la programación navideña.

Sanz ha declarado que la solución es "seguir incrementando" la plantilla de la Policía Local de Sevilla. Al hilo de esto, ha afirmado que, cuando se lleguen a las próximas elecciones municipales en el 2027, "habrá más de 300 agentes nuevos".

Sin embargo, ha señalado que "todavía quedarán otros 300 porque se van jubilando todos los años". Asimismo, ha lamentado que "no se pueden sacar 600 plazas de golpe".

El próximo miércoles, tendrá lugar un pleno municipal extraordinario para aprobar dos puntos.

El primero en relación con el pago de las horas atrasadas y el segundo con el dispositivo para las próximas fiestas que, cabe recordar, darán el pistoletazo de salida este sábado 29 de noviembre.

El primer edil también ha hecho un llamamiento a la oposición, la cual se "ha negado a que la policía cobrara las horas atrasadas".