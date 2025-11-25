Cae una banda criminal en una operación encabezada por agentes especializados de la Policía Nacional de Sevilla

Imagen de una agente de la Policía Nacional. Policía Nacional. Sevilla

La Policía Nacional ha desmantelado una banda criminal que se dedicaba, presuntamente, a extorsionar a usuarios de páginas web de citas sexuales. Los agentes recabaron un total de 73 denuncias en todo el territorio nacional, incluido Sevilla.

El operativo, encabezado por los agentes especializados en delincuencia económica y fiscal de Sevilla, se ha saldado con 23 personas imputadas y dos detenidas en Valencia. Llegaron a conseguir alrededor de 200.000 euros.

Una de ellas ya se encuentra en prisión y la otra fue puesta en libertad con medidas cautelares y prohibición de abandonar el territorio nacional.

El resto de implicados actuaban como testaferros u 'hombres de paja'. En concreto, la organización usaba los datos personales de estos últimos para abrir cuentas bancarias y líneas telefónicas que se empleaban en la actividad.

La investigación comenzó después de que los efectivos recibieran una llamada anónima en la que se alertaba de que dos hombres estaban coaccionando a usuarios de páginas web de citas sexuales.

El mondus operandi

En cuanto al modus operandi utilizado por los miembros de dicha red, consistía en suplantar a un individuo de nacionalidad albanokosovar y amenazar a las víctimas con causarles lesiones graves e incluso la muerte.

Los implicados se hacían pasar por mujeres que estaban interesadas en un encuentro sexual con las víctimas.

Las amenazas no iban dirigidas únicamente a las personas que utilizaban las plataformas digitales de citas sexuales, sino también a los familiares de las mismas.

Los implicados coaccionaban a las víctimas y le pedían a cambio la entrega de una determinada cantidad de dinero.

Así, la banda consiguió hacerse con una cantidad que ronda los 200.000 euros. Fruto de la investigación, los agentes han conseguido requisar diversos objetos, entre ellos varios teléfonos móviles.

Se ha comprobado un total de 73 denuncias en varios puntos del territorio nacional, incluida Sevilla, relacionadas con esta operación.

No obstante, en una nota de prensa emitida por la Policía Nacional, se señala que existe "un número significativo de víctimas que no formalizaron denuncia pese a haber sufrido coacciones similares".