Aficionados del Sevilla F.C. y el Betis protagonizan una pelea en Luis Montoto que acaba con "destrozos" en locales y coches

Los dos equipos de la ciudad -el Sevilla F.C. y el Real Betis- se preparan para enfrentarse el próximo domingo en el derbi. Sin embargo, algunos de los aficionados de ambos conjuntos ya han acaparado toda la atención.

¿El motivo? El pasado lunes, seguidores de los dos clubes protagonizaron un enfrentamiento en la avenida Luis Montoto que acabó con "destrozos" en locales y coches estacionados en la misma.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 24 de noviembre en torno a las 10:20 horas. En este momento, el Servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas en las que se alertaban que se estaba dando un altercado en las inmediaciones de la avenida sevillana.

En concreto, se trataba de "grupo numeroso de personas estaban destrozando coches y tirando veladores".

Los alertantes especificaron que se trataba de un "grupo numeroso de personas estaban destrozando coches y tirando veladores".

En este momento, el 112 mandó efectivos la Policía Local, Policía Nacional y del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

No obstante, una vez que llegaron todos los agentes, la pelea se había disuadido. No quedaba ninguno de los aficionados que, en un principio, habían protagonizado el altercado, por lo que la operación se ha saldado sin detenciones.

Por último, Emergencias ha señalado que se desconoce que ninguna persona haya resultado herida.

Este violento episodio se da días antes de que las dos grandes aficiones de la ciudad, el Sevilla F.C. y el Real Betis Balompié se enfrenten en el derbi el próximo domingo en el Sánchez Pizjuán.