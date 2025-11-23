El Jueves, el mercadillo más antiguo de Europa que 'abrió' antes que la Semana Santa: "Lo que vendo tiene 100 años"

Cada jueves, desde hace más de ocho siglos, los sevillanos tienen una cita con el pasado. La calle Feria, la arteria principal del barrio de la Alameda de Hércules y a cinco minutos a pie del centro de la ciudad, acoge al que es el mercadillo más antiguo de Sevilla, España e incluso de Europa.

El Jueves es una de las revistas satíricas más leídas de todos los tiempos, pero también es un verdadero museo al aire libre del que disfrutan miles de hispalenses, turistas y, sobre todo, coleccionistas que, en este caso, sí pueden comprar esas obras.

Cuentan que este rincón, llamado así por el día en el que se organiza, se remonta al siglo XIII, después de que el rey Fernando III el Santo conquistase la capital hispalense. Posteriormente, el rey Sancho reguló su celebración en torno al 1292.

Por lo que, haciendo cálculos, esta actividad es, incluso, más antigua que una de las fiestas cúlmen de Sevilla: la Semana Santa. Esta última nace alrededor del XVI.

La fama del mercadillo ha sido tal que incluso el escritor español más internacional lo mencionó en una de sus obras. Rinconete y Cortadillo, los dos pícaros que protagonizan la obra de Miguel de Cervantes, hacen sus fechorías en un lugar como este.

Imagen histórica del mercadillo. Patrimonio. Sevilla

Curiosamente, además, la calle que lo alberga se llama así por este gran zoco procedente del medievo en el que siguen vendiendo sus productos alrededor de un centenar de puestos.

"Único modo de vida"

El rastro nació como una especie de mercado al aire libre donde se vendía de todo. Ahora, "se ha sofisticado", asegura a EL ESPAÑOL de Sevilla Reyes, una sevillana de 58 años que lleva 15 vendiendo en él y que, en palabras suyas, es su "único modo de vida".

Y es que durante sus comienzos -y hasta hace pocos años- los artículos se postraban en el suelo. Actualmente, todos los objetos están colocados sobre mesas y hay que pagar una cuota de diez euros al mes para pertenecer a esta "gran familia".

Federico es uno de los comerciantes que cada jueves, desde hace cinco años, expone su mercancía en la calle Feria.

El sevillano relata que "los beneficios no siempre son los mismos" y asegura que "hay días en los que tienes que pagar la luz y no te da y otros en los que puedes ganar unos 400 euros".

Su mesa tiene únicamente un tipo de artículo: azulejos de colores que han decorado años atrás las casa señoriales de Andalucía.

En cuanto al precio de estos, los hay "hasta de 40 euros", aunque, según subraya, los pequeños -de cuatro- son los favoritos de los turistas, un público que cada vez se deja ver más por este pasillo sevillano.

Artículos de 850 euros

Justo en frente del puesto de Federico se encuentra otro que llama la atención nada más que pasas la mirada por él. ¿El motivo? Una estatua a tamaño real de un domador de leones vigila a todo el que pasa. Su precio es de 850 euros.

Gabriel y 'Cerdonio' son los dueños del puesto de esta esquina. Tío y sobrino se dedican a poner al alcance de cualquiera -que pueda permitírselo- una vasija "de la época romana" y cuya 'etiqueta' marca los 450 euros.

Imagen de EL Jueves, el mercadillo de la calle Feria en Sevilla.

Según destacan, ellos tienen "variedad" porque su mercancía es "todo aquello que tenga más de 100 años" y no se limitan a un tipo de artículo en concreto.

Una vez a la semana, la calle Feria -arteria principal del barrio de la Alameda de Hércules- se transforma en un anticuario al aire libre.

De forma ininterrumpida

El Jueves se trata del mercadillo ininterrumpido más antiguo de Europa, siendo la pandemia del Covid-19 el único momento en el que la actividad se limitó.

No obstante, también hay excepciones. Ejemplo de ello es que la pasada semana, cuando las fuertes precipitaciones inundaron alguna que otra zona de la ciudad, "la Policía Local tuvo que desalojar a los pocos compañeros que estaban aquí", cuenta Alberto, otro de los vecinos que participa en el mercadillo "por puro entretenimiento".

A este lo visitan cientos de sevillanos en busca de algún objeto especial o que simplemente tienen como costumbre pasear por este museo.

Irene es una de ellas. Esta hispalense cruza la calle Feria cada día. Lo hace desde el epicentro de la Alameda -donde vive- hasta la tienda vintage en la que trabaja. La amante de los artículos con más de una vida viene esta vez con una misión clara: "Encontrar un peine de bolsillo".

Imagen histórica del mercadillo El Jueves. Patrimonio. Sevilla

'Alamedera' desde siempre, tiene claro cuál es la magia de El Jueves. "Hace que se mantenga el ambiente de barrio. Se mezclan los turistas con la gente de toda la vida", aclara.

Y es que la cita deja estampas de lo más pintorescas. Los mantones de Manila, tallas de vírgenes y collares de corales se mezclan con una infinidad de lenguas, ojos rasgados y sandalias con calcetines en pleno noviembre.

Los emblemas de Sevilla, presentes

En las mesas tampoco faltan ediciones del diario político Época que se encargaron de informar a los sevillanos hacia el 1873 y que ahora Pepe Boza vende por 50 euros aproximadamente.

Ni un sinfín de fotografías de la Macarena o el Gran Poder o los carteles anunciadores de antiguas ediciones de la Feria de Abril o la Semana Santa de Sevilla.

Un paseo por la calle Feria en el día del mercadillo puede acabar con un hallazgo inesperado.

Esto fue lo que le pasó a Carlota, otra joven vecina del barrio que, haciendo su habitual ruta por el mercadillo, dio con un baúl del que su madre se había deshecho hace años.

Los ocho siglos de historia de El Jueves parecen haber dejado huella en esta zona de Sevilla. Prueba de ello es que la Alameda de Hércules y todo su entorno es conocida por ser una de las más 'alternativas' de toda la capital.

En sus calles conviven la Iglesia de Montesión, bares de cocina de toda la vida, casas de estética sevillana tradicional e infinidad de tiendas vintage.

En definitiva, El Jueves es mucho más que un mercadillo. Cada semana, la arteria principal del barrio de la Alameda reúne pasado y presente en un mismo recorrido, donde conviven vecinos, curiosos y objetos con más de una vida.

Un recordatorio de que Sevilla aún guarda espacios donde la historia se compra, se vende y, sobre todo, se sigue compartiendo.