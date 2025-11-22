'Lorca en La Habana', el film que se aleja del guerracivilismo para mostrar al poeta "alegre que vivió intensamente"

Federico García Lorca debía estar una semana en La Habana (Cuba), sin embargo su estancia se alargó tres meses.

Este episodio hasta ahora desconocido de una de las voces más resonadas de la poesía española es lo que se desvela en Lorca en La Habana, un documental que se aleja del victimario guerracivilista que pesa sobre el granadino para mostrar su faceta más "alegre" que le llevó a "vivir la vida intensamente".

El film, guionizado y dirigido por José Antonio Torres y Antonio Manuel Rodríguez, y codirigido por Manuel Carrasco, ha estado presente en el Festival de Cine de Sevilla desde el 7 al 15 de noviembre, y ha causado sensación entre los amantes del poeta granadino.

En conversación con EL ESPAÑOL de Sevilla Manuel Carrasco desvela que el documental está planteado como un tríptico.

Por un lado, expone, "hay una interpretación de un actor -Javier Fernández- que desarrolla una obra de teatro en la que él interpreta a Lorca". En esa parte se habla de la experiencia personal de lo que experimentó ese viaje a Cuba para el poeta.

Otra parte es donde se habla con los expertos. "Se muestran fragmentos en los que se dialoga con ilustrados que trataron con personas que estuvieron con él", sostiene, momento en el que se hace una tesis profunda sobre lo que supuso el viaje en la obra del granadino.

"La tercera parte de ese tríptico se compone por interpretaciones de actores que representan a los amigos que compartieron tiempo con Federico en Cuba", afirma. Uno de esos personajes, Adolfo Salazar, es el que Manuel Carrasco representa.

La importancia de la música

"Salazar era musicólogo y fue la persona con la que Federico recorrió las calles de la ciudad durante todas las noches", apunta Carrasco, a lo que apuntilla que tal era la vinculación del granadino con la música que "llegó a considerarse mejor músico que poeta".

Es por ello que la música es una parte crucial de la proyección, motivo por el que artistas de la talla de Jesús Bienvenido, Rocco o Antonio Manuel han participado en la banda sonora.

"La música es un personaje más en la historia", declara el actor y codirector. En ese sentido apunta que haber contado con la participación de los mencionados músicos fue "todo un acierto".

Aunque no solo hace alusión a los compositores españoles, sino también al grupo cubano K'Bola, que recibió el proyecto de dos músicas imprescindibles en el film: La morena Trinidad, una melodía que cantaba la madre del poeta cuando vivían en Fuente Vaqueros y Son de negros en Cuba, una composición poética del granadino.

El origen

Pero, ¿cómo surge esta reinvención del poeta? Carrasco explica a este periódico que todo se deriva del libro García Lorca y Cuba. Todas las aguas, del escritor cubano Urbano Martínez Carmenate.

"Nos pareció muy impresionante la obra y tuvimos claro que sería genial poder llevarlo a un documental", expone, por lo que viajaron a Cuba para poder hablar con el escritor, que luego participa en el film como uno de los expertos.

"Vivió intensamente"

Durante el proyecto, Carrasco explica que el mayor descubrimiento que hicieron fue que alejándose del "victimario guerracivilista que todos conocemos sobre su asesinato, existía un Lorca alegre".

"Federico era muy alegre, vivió intensamente", insiste el actor. Explica que, en Cuba, Lorca hizo pública su homosexualidad a la par que "compartía su alegría". "Era una de esas personas que llega a un sitio y, en ese momento, el lugar se inunda y todos los ojos se dirigen hacia él", pondera.

"Era el mejor amigo que todos quisiéramos tener", alaba Carrasco, quien sostiene que Cuba y, más concretamente La Habana, fue un espacio en el que el poeta fue "profundamente feliz". "Existe una frase lapidaria que él tiene y es: 'si un día me voy, buscadme en Cuba o en Granada", recuerda.

De España a Nueva York

Para contextualizar este viaje, Carrasco explica que el poeta venía de una desilusión amorosa que vive en España. "De ahí se traslada a Nueva York, y desde allí le invitan a una serie de conferencias para irse a La Habana", desarrolla.

"Cuando llega a Cuba se enamora totalmente", ratifica el codirector. Tanto es así que la idea inicial era estar una semana en el lugar "y estuvo, al final, tres meses".

Esos tres meses se han quedado estancados en el olvido de la historia que rodea a Lorca. "Es un capítulo poco explorado", reconoce Carrasco, quien afirma, con modestia, que este film "quizá sea la obra que más se acerca a Lorca".

El motivo es que "Javier Fernández, que da vida al poeta, se aleja de un Lorca empostado". "Le da el acento justo en todo momento, desde cuando recita hasta cuando debe haber con seriedad", encomia Manuel Carrasco.

Paradas del film

Respecto al trayecto del documental Lorca en La Habana, que ya ha abandonado Sevilla, aún le quedan algunas paradas por conquistar.

"La semana pasada se presentó en el festival de cine de Almería", explica Carrasco. Sin embargo, la semana del 24 de noviembre van a acudir a los Premios Lorca, en la ciudad de Granada.

Asimismo, apunta a que en diciembre acudirán al Festival de Cine de La Habana, y que esperan "como agua de mayo que caiga alguna nominación en los Premios Carmen".